Stadt Wangen will 2018 gut 16 Millionen Euro in Baumaßnahmen investieren

Wangen steckt laut dem Haushaltsplan für 2018 insgesamt 21,6 Millionen Euro in Investitionen. Der größte Brocken, 16,2 Millionen Euro, entfallen auf Bauprojekte.

Der Betrag ist gut ein Drittel höher als in den Vorjahren, weil wegen der Umstellung auf die sogenannte doppische Haushaltsführung die entsprechenden Haushaltsreste aus 2017 hier mit eingeplant sind. Einen Überblick über diverse Projekte gaben in der jüngsten Ratssitzung Stefan Lontzek (Hochbau) und Peter Ritter (Tiefbau).

Für die Außensanierung des Rathauses sind demnach fürs laufende Jahr 220 000 Euro veranschlagt, die Arbeiten sollen im Mai beendet sein. Für Mai/Juni ist auch die etwa 800 000 Euro teure Fertigstellung des Hauses Titscher (Bauhof Schomburg/Museumsdepot) geplant. Insgesamt 900 000 Euro sollen in die Realschule (Klimaschutz, Fassade, Technik) fließen. In 2018 rechnet die Stadt mit Ausgaben fürs Rupert-Neß-Gymnasium (Altbau, Verbindungstrakt) in Höhe von 2,7 Millionen Euro. Laut Lontzek wird das neue Gebäude der Gemeinschaftsschule seit kurzem komplett genutzt, 2018 sind hierfür 600 000 Euro eingeplant.

Die Kellersanierung des Kindergartens Gottesacker (450 000 Euro) läuft, der Umbau im Erdgeschoss des H-Baus im alten Spital für eine Außengruppe (2018: 315 000 Euro) soll zusammen mit den Arbeiten in den beiden Obergeschossen (soziale Dienste) im Mai starten (Sanierungsprogramm Stadtkern IV: insgesamt 940 000 Euro). Bei der 450 000 Euro teuren Außensanierung des Kiga Haid (Fassade, Dach, Fenster) ist das Baugesuch eingereicht. Für den Neubau des Kiga Primisweiler, wo demnächst im Rat der Baubeschluss fallen soll, sind heuer 400 000 Euro eingeplant. Bei der Freibad-Sanierung (Becken, Technik) startet die Baustelle nach den Sommerferien, Wärmepumpe und Spielplatz sind in Arbeit, Kosten hierfür in 2018: 900 000 Euro.

Das mit insgesamt gut 3,3 Millionen Euro größte Tiefbau-Projekt ist dieses Jahr im Sanierungsgebiet Erba/Auwiesen, vor allem wegen der Erschließung des Bereichs Erba-West, wo der Abbruch im Innern der Gebäude bereits läuft. Für die beiden Nationalen Projekte des Städtebaus (Neue Mitte Erba und Platz der Jugend und Generationen sind für 2018 zusammen knapp 1,3 Millionen Euro vorgesehen.

Der Gehweg Simoniussteige samt Fußgängerüberweg Waldhofplatz (plus Druckampel) soll ebenfalls dieses Jahr fertig werden, Kosten: 200 000 Euro). Die Verkehrsberuhigung Bindstraße/Karlstraße fällt heuer mit 600 000 Euro ins Gewicht, die Fußgängerbrücke über die Argen bei Bad Briehl mit 200 000 Euro und die Sanierung von Schießstatt- und Hammerweiher mit 170 000 Euro. Parkplätze sollen im Waltersbühl (fast fertig) und in Schwarzenbach entstehen (insgesamt 210 000 Euro).