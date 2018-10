Stadt Wangen plant offizielle Strecke für Mountainbiker

Die Mountainbike-Szene wächst, aber in Wangen gibt es in diesem Radsportbereich bislang kein gesondertes Angebot. Dies könnte sich im kommenden Jahr ändern: Die Stadt will im Buchwald zwischen Epplings und Gießen eine offizielle Strecke speziell für Mountainbiker errichten. Dem Bau eines solchen MTB-Trails soll der Gemeinderat in seiner Sitzung am Montag, 22. Oktober, zustimmen.

Vor allem 2017 hatten die Konflikte zwischen Mountainbikern auf der einen und Forst, Naturschützern und Wanderern auf der anderen Seite zugenommen. Seitdem ist das Verhältnis angespannt, in Wangen wurde sogar ein Wanderpfad eigens für Radfahrer gesperrt, in Medien und sozialen Netzwerken kommt es immer noch zu teilweise kontroversen Diskussion. Vor gut einem Jahr gab es eine Unterschriftenaktion von rund 400 Mountainbikern, die einen legalen Trail in der Region Wangen fordern. Bis zum vergangenen Frühjahr schien sich in dieser Angelegenheit jedoch nichts zu tun. Noch im Mai sagte Gästeamtsleiterin Belinda Unger auf SZ-Anfrage: „Beim Thema hiesige Trails kommen wir hier aktuell nicht weiter.“ Laut aktueller Sitzungsvorlage mussten geprüfte Standorte wie am Skilift Karsee, am Berger-Höhe-Lift oder der bestehende, aber nur geduldete „Brezel-Trail“ zwischen Wolfaz und Epplings wieder verworfen werden.

Mit dem Buchwald zwischen Epplings und Gießen scheint die Stadt jetzt aber einen möglichen Standort für einen offiziellen MTB-Trail gefunden zu haben. Bei Vor-Ort-Terminen ist der Wald laut Unger mit Amtsleitern und Vertretern der Forstbehörden besichtigt worden, einen möglichen Streckenverlauf habe Mountainbike-Profi Oliver Dorn, Mitinitiator der Unterschriftenaktion, abgesteckt. Auch Ex-MTB-Profi Guido Tschugg, Organisator des alljährlichen „X-Mas-Jam“ unter der Nieratzer Autobahnbrücke, sei involviert gewesen. Mit dem Grundstückseigentümer hat sich die Stadt laut Ratsvorlage bereits geeinigt.

Die Streckenlänge beträgt etwa 900 Meter. Eine Kiesstraße, auf der sich auch ein Trinkwasserbrunnen befindet, kann als Bergauf-Strecke genutzt werden. Für das letzte Drittel des Wegs bergauf will die Stadt einen „Uphill-Trail“ bauen, der sich leicht den Hang hoch schlängeln soll. „Wangen wäre hier Vorreiter, was dies angeht“, so Unger. Besucher von außerhalb könnten bei der Bushaltestelle in Epplings parken und dann dorthin fahren.

Laut Verwaltung steht die Forstbehörde dem Projekt „wohlwollend“ gegenüber. Ein Verein könnte sich demnach um Pflege und Instandhaltung kümmern. Die Gesamtkosten für Grunderwerb und Bau des MTB-Trails sollen sich auf rund 150 000 Euro belaufen. Für den Bau rechnet die Stadt mit einer EU-Leader-Förderung von 60 Prozent. Ein entsprechender Antrag und die Planung der Strecke sollen noch 2018 erfolgen, der Bau dann nächstes Jahr.