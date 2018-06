Stadt Wangen: Kreis soll Flüchtlingsbetreuung länger sicherstellen

Wie ist die aktuelle Situation der Flüchtlinge in Wangen? Eine Antwort auf diese Frage hat die Stadt in der jüngsten Gemeinderatssitzung am Montagabend gegeben. Die Verwaltung machte dabei auch deutlich, dass sie die vom Landkreis vorgeschlagene Dauer der Sozialbetreuung von 18 Monaten für zu kurz hält.

Es hat sich in den vergangenen Wochen und Monaten einiges getan bei der Flüchtlingsunterbringung in Wangen. Die Massenunterkunft in der Erba ist mittlerweile leer geräumt, wird aber vom Landkreis als Erstunterbringung weiter vorgehalten. Ebenfalls leer sind die Wohnungen für Flüchtlingsfamilien im Auwiesenweg 6. Zuletzt, im September, wurde das Alte Spital, das immerhin 90 Plätze bot, als Flüchtlingsunterkunft aufgelöst. Der Kreis als vormaliger Mieter hat die Räumlichkeiten inzwischen „besenrein“ hinterlassen, die neue Einrichtung wie Küchenzeilen sind aber noch im Gebäude. „Wir werden das Spital als Unterkunft vorhalten, falls wieder Bedarf entsteht“, so Ordnungsamtsleiter Kurt Kiedaisch.

Die früher im Spital wohnhaften Familien sind vergangenen Monat zum Großteil in die neue Gemeinschaftsunterkunft am Herzmannser Weg gezogen, wie aus der aktuellen Sitzungsvorlage hervorgeht. Im Züblinhaus sind neben alleinstehenden, anerkannten Flüchtlingen auch Wangener Obdachlose untergebracht, die vormals im Auwiesenweg wohnten. Ebenfalls für die Anschlussunterbringung hat die Stadt sechs private Wohnungen angemietet.

Amtzell fällt bei Betreuung weg

Was die vorläufige Unterbringung (Aufgabe des Landkreises) angeht, gibt es derzeit drei größere Standorte in Wangen. Zum Einen die Wohncontaineranlage in der Zeppelinstraße mit insgesamt rund 150 Plätzen, dann die Oderstraße 9 mit 37 Plätzen und schließlich das kreiseigene Gebäude der Gemeinschaftsunterkunft (100Plätze). Die benachbarten Wohncontainer am Herzmannser Weg 50 (48 Plätze) sind laut Stadt mittlerweile komplett leer geräumt. Die Anlage will der Kreis bekanntlich bis Ende des Jahres abbauen und in einer anderen Kommune wieder aufstellen.

Insgesamt waren – laut der aktuellen Ratsvorlage – Mitte September 545 Flüchtlinge in Wangen gemeldet, gut die Hälfte davon mit Anerkennung. Betreut werden diese mittlerweile durch die Stadt, die die Sozialarbeit vom Landkreis seit Ende 2015 als Träger übernommen hat. Ursprünglich betraf dies alle Flüchtlinge, die in der Verwaltungsgemeinschaft mit Achberg und Amtzell untergebracht sind und orientierte sich an insgesamt gut 550 Plätzen. Mittlerweile hat der Kreistag jedoch ein neues Eckpunktepapier beschlossen. Darin ist von nur noch 425 Personen in der Erst- und Zweit-unterbringung die Rede, weil Amtzell hier nicht mehr berücksichtigt ist. Der Grund: Die Stadt wollte die Betreuung in der vom Kreis geplanten Großunterkunft in Amtzell/Korb nicht noch zusätzlich mit übernehmen. „Das hätte für uns bedeutend mehr Personal und ein zusätzliches Risiko bedeutet“, so Kurt Kiedaisch. Die Folge: Weil der Landkreis pro Gemeinde nur noch einen Träger des Sozialdienstes beschäftigen will, muss die Stadt auch die Betreuung der Amtzeller Flüchtlingsunterkunft in Geiselharz aufgeben.

Der Auftrag für die Betreuung der 425 Flüchtlinge soll laut Sitzungsvorlage zunächst bis Ende Juni 2017 gelten. Bis zu diesem Zeitpunkt stelle der Landkreis die Sozialbetreuung bis zu einer Dauer von 18 Monaten (nach der ersten Unterbringung hier) sicher. Diese Zeitspanne hält die Stadt jedoch grundsätzlich für zu kurz, wie es in der Vorlage weiter heißt. „Es gibt auch nach den 18 Monaten einen Betreuungsaufwand“, sagt Kurt Kiedaisch. „Da ist die Integration noch nicht abgeschlossen.“ Die Stadt will deshalb mit dem Kreis in absehbarer Zeit über ein neues Eckpunktepapier verhandeln.