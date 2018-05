Stadt Wangen gibt Vorabzuschuss für „EMAs Kinderparadies“

Im September 2008 wurde in Niederwangen-Moser „EMAs Kinderparadies“ eröffnet. Jetzt, fast zehn Jahre danach, steht Namensgeberin und Leiterin Margret Endraß vor der Frage, ob und wie die Einrichtung am Leben erhalten werden kann. Um nach Lösungswegen zu suchen und die von Elternbeirätin Maike Renk initiierte Eingabe an den Petitionsausschuss des Landtages von Baden-Württemberg zu übergeben, hatte Endraß am Montag zahlreiche Gäste eingeladen.

Mitarbeiterinnen und Eltern, Vertreter der Stadt, des Jugendamtes und der Vermittlungsstellen für die Kindertagespflege, Mitglieder des Kindergartenausschusses und nicht zuletzt die beiden Landtagsabgeordneten Petra Krebs (Bündnis 90/Die Grünen) und Raimund Haser (CDU) waren gekommen, um sich ein Bild vom Kinderparadies selber, aber vor allem von den finanziellen Nöten der hier Beschäftigten zu machen.

In ihrer Einführung stellte Margret Endraß die Einnahmen und Ausgaben gegenüber und zog das Fazit: „Von September 2017 an hat sich die Situation zugespitzt. Es fehlt einfach Geld!“ Dass sie die nach dem Mindestlohn berechneten Gehälter für die Tagesmütter nicht mehr zahlen kann, selber schon kein Entgelt mehr bekommt, begründete die Leiterin mit der Tatsache: „Der von der Stadt Wangen geleistete Mietzuschuss, die von den Eltern freiwillig gezahlten Beiträge und das, was uns die WJH (Wirtschaftliche Jugendhilfe) zukommen lässt, decken nicht den monatlichen Bedarf!“

Immer mehr Anforderungen

Eindrücklich schilderte Margret Endraß alles, was für sie unter den Oberbegriff „Die Anforderungen sind in den vergangenen Jahren immer größer geworden“ fällt. Dazu gehören beispielsweise vom Jugendamt nicht mehr bezahlte „Schließzeiten“ (bisher wurden nur Feiertage nicht vergütet) sowie Zeiten für Schulungen, Teambesprechungen, Elternabende und Vorbereitungen. Auch hält Endraß die geforderten Abrechnungen für zu aufwändig und beklagt den für ihre Vorstellungen unannehmbaren Schlüssel, der zwei Tagesmütter für neun Kinder vorsieht.

„Das kann für eine altersgemischte Betreuung gelten, aber nicht für Kinder unter drei Jahren“, ereiferte sich Endraß und erinnerte daran, dass sie aus betriebswirtschaftlichen Gründen seit 2016 keine Kindergarten- und Schulkinder mehr aufnimmt, sondern nur noch solche bis drei Jahren. Um auch weiterhin ihren partnerschaftlichen und kooperativen Erziehungsstil verfolgen und den Kleinen Selbständigkeit, Autonomie und soziale Verantwortung vermitteln zu können, ist für die Erzieherin „drei Kinder pro Tagesmutter“ das Höchstmaß.

Die Forderung nach Erhöhung der 5,50 Euro, die das Jugendamt für jedes Kind pro Stunde an das Kinderparadies zahlt, ist auch Inhalt des Petitionsantrages, den Maike Renk „stellvertretend für alle Tagesmütter und Tagesväter in Baden-Württemberg“ gestellt hat. Zudem wird der Ruf nach einer monatlichen Pauschale für die Betriebskosten, eine monatliche Stundenvereinbarung für Schließtage und Urlaub sowie ein vereinfachtes Abrechnungsverfahren laut.

Landtagsabgeordneter Raimund Haser, der wie alle Anwesenden die „Großtagespflegestelle mit Herz“ in Moser als unverzichtbar lobte, stellte klar, dass die Höhe der laufenden Geldleistung nicht durch das Land festgelegt wird, sondern nach den Empfehlungen des Landkreistags, des Städtetags sowie des Kommunalverbands für Jugend und Soziales. Auch die Frage nach der Einführung einer angemessen vergüteten Verfügungszeit für Tagespflegepersonen würde in der Zuständigkeit der Kommunen liegen.

Trotzdem, so Haser weiter, beteilige sich das Land über den Finanzausgleich im erheblichen Umfang an den Ausgaben. „Das Land trägt 68 Prozent der Betriebsausgaben für die Kleinkindbetreuung“, sagte der Politiker auch im Namen seiner Kollegin Petra Krebs, „circa 60 Millionen Euro werden für die in Kindertagespflege betreuten Kinder verwendet.“

Schnelle Hilfe gefragt

Andrea Feuerstein, die für die Stadt Wangen im Fachbereich Jugend, Schulen und Familie arbeitet, schlug vor, in einem kleinen Kreis zunächst nach einer schnellen Hilfestellung zu suchen, um dann baldmöglichst das künftige Vorgehen mit den zuständigen Stellen des Landratsamtes zu besprechen.

Bereits am Dienstagvormittag fand dieses Treffen im Wangener Rathaus statt. „Damit sie liquide bleibt, haben wir Frau Endraß die Überweisung des Mietkostenzuschusses für das ganze Jahr 2018 zugesagt“, berichtete Feuerstein auf Anfrage und betonte ausdrücklich: „Es ist der Stadt wichtig, dass die Einrichtung bestehen bleibt!“