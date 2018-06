Stadt Wangen erhöht die Parkgebühren

Parken in Wangen wird teurer: Der Wangener Gemeinderat hat in seiner jüngsten Sitzung am Montagabend beschlossen, die Gebühren teilweise zu erhöhen. So wird die teuerste Zone 1, wo eine Stunde Parken einen Euro kostet, erweitert. In der Zone zwei erhöht sich zudem die Gebühr von 60 auf 80 Cent pro Stunde.

Nach knapp fünf Jahren dreht die Stadt Wangen beim Parken wieder an der Gebührenschraube. Von einer „Anpassung“ und einer „Neuordnung“ sprach Ordnungsamtsleiter Kurt Kiedaisch bei der Vorstellung der neuen Parkgebührensatzung im Gemeinderat. Wangen befinde sich damit bei den Gebühren auf dem Niveau vergleichbarer Städte. Rund 375000 Euro kamen 2014 über die insgesamt 566 gebührenpflichtigen Parkplätze (gebührenfrei: 1533) der Innenstadt in die Stadtkasse. Dieser Betrag dürfte sich bereits in diesem Jahr spürbar erhöhen.

Festplatz bleibt samstags gebührenfrei

Denn: Künftig gehören auch Teile von Ravensburger, Schiller-, Bahnhof- und Wolfgangstraße sowie Festplatz und Kreuzplatz zur teuersten Zone 1. In der Zone zwei kostet eine Stunde Parken statt bisher 60 nun auf 80Cent. In dieser Zone wird zudem ein Tagesticket eingeführt, das vor allem auf dem unmittelbar neben dem Bahnhof angelegten Parkplatz angeboten werden und in erster Linie Bahnreisenden dienen soll. Bleiben wird die sogenannte „Brötchentaste“, mit der 15 Minuten kostenloses Parken in der Innenstadt möglich ist.

Der von der Verwaltung vorgeschlagenen Anpassung der Gebühren stimmten alle Fraktionen grundsätzlich zu, regten aber für die nahe Zukunft weitere Veränderungen an. So brachten Paul Müller (CDU) und Alwin Burth (SPD) eine längere kostenlose Parkzeit mit der Brötchentaste ins Spiel. Hier gab Kiedaisch zu bedenken, dass schon jetzt de facto 25Minuten freies Parken möglich ist, weil bei der Brötchentaste ein Überziehen von zehn Minuten gewährt würde.

Bei den Fragen von Tilman Schauwecker (GOL), warum der Aumühlenweg (P 2) gebührenfrei bleibe und das Tagesticket nicht auf mehrere Tage ausgeweitet werde, wies der Ordnungsamtsleiter einerseits auf die Nähe von Schulen und den Wegfall des Parkplatzes „Rote Erde“, und andererseits auf den benötigten Parkraum für benachbarte Dienstleister und Anwohner hin. „Wir wollen aber hier noch ein Parkraumkonzept für die Stadt nachschieben“, kündigte Kiedaisch an.

In Richtung „künftiges Konzept“ ging auch die Überlegung von Otto Lautenschlager (Freie Wähler), der eine geringere Maximalparkzeit befürwortete, um den Durchlauf in der Innenstadt zu erhöhen. Alle Fraktionen sprachen sich für Modelle von nachgelagertem Parken aus (erst parken, dann bezahlen). „Hier haben wir den Festplatz im Fokus“, so OB Michael Lang, der aber dazu erst die Pläne zur Umgestaltung dieses Bereichs für die Landesgartenschau abwarten wollte.

In einem Punkt sorgte der Festplatz jedoch für Uneinigkeit zwischen Verwaltung und großen Teilen des Rats. Der städtischen Vorschlag, den P 1 (Festplatz) auch samstags gebührenpflichtig zu machen und diesen dem Parkplatz am Argencenter auf der anderen Seite des Stadtzentrums gleichzustellen, stieß bei CDU, SPD und Teilen der Freien Wähler auf Ablehnung. „Wir möchten, dass am Samstag Leben in der Altstadt ist“, sagte Paul Müller, der zuvor einen CDU-Antrag auf die samstägliche Gebührenfreiheit am Festplatz gestellt hatte.

Bedenken zur Ausweitung der Zone eins hatte im Vorfeld die Leistungsgemeinschaft Handel und Gewerbe geäußert, die darin eine „Benachteiligung der Lindauer Vorstadt inklusive Paradiesstraße“ sieht. Grundsätzlich nicht anfreunden mit der neuen Gebührensatzung konnte sich Otto Joos. Für den CDU-Rat müssten nun die „Bürger die Zeche zahlen, weil wir für das neue Pflegeheim 60 Plätze vernichtet haben“. Dessen Veto änderte jedoch nichts daran, dass die Räte – bis auf den Punkt „Festplatz“ – der neuen Satzung zustimmten. Die wird nach der öffentlichen Bekanntmachen rechtskraftig und mit dem Umstellen der Parkscheinautomaten auch faktisch umgesetzt.