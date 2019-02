Stadt und Wehr räumen Dächer mit großer Schneelast in Wangen

Angesichts des angekündigten Tauwetters haben Bauhof und Wangener Feuerwehr begonnen, in der Altstadt Dächer mit großer Schneelast zu räumen. Die Gefahr, dass durch die milde Witterung und einsetzenden Regen Schnee- und Eisblöcke abgehen könnten, wurde als zu groß erachtet, wie die Stadtverwaltung mitteilt.

Im Zentrum standen demnach städtische Gebäude wie Kornhaus oder Hinderofenhaus. Gegen Donnerstagmittag stand die Drehleiter am Martinstor, wo schwere Schneebrocken krachend aufs Straßenpflaster donnerten. Geholfen wurde laut Stadt auch privaten Eigentümern an Straßen, an denen in den nächsten Tagen – auch wegen des Landschaftstreffens – ein verstärkter Publikumsverkehr zu erwarten ist. Dennoch sollten Besucher der Altstadt in den nächsten Tagen wachsam bleiben, denn es liegt noch immer Schnee auf den Dächern, der auch schnell abgehen kann.