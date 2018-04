Stadt startet im Frühsommer Händler-Umfrage

Rückblick und Vorschau auf die Leistungsgemeinschaftaktivitäten, die Entwicklung der Wangener Punkte, Datenschutz, aktuelle Themen der Wirtschafts- und Stadtwicklung – sie war umfangreich, die Tagesordnung der Mitgliederversammlung der Leistungsgemeinschaft Handel und Gewerbe (LG) am Donnerstagabend.

Die Stadt wird laut Oberbürgermeister Michael Lang im Frühsommer eine Umfrage unter den Händlern starten, bei der unter anderem der derzeitige Status, Wünsche, Meinungen zu unterschiedlichen Themen und mögliche Vereinheitlichungen von Öffnungszeiten abgefragt werden sollen.

Weihnachtsmärkte stehen auf dem Prüfstand

Vor allem mit den Weihnachtsmärkten beschäftigte sich Christoph Morlok in seinem Rück- und Ausblick. „Wir haben uns Gedanken gemacht und brauchen langfristig ein neues Konzept“, merkte der Geschäftsführer der Leistungsgemeinschaft an. Und: „Es braucht ein Alleinstellungsmerkmal, damit wir Leute von auswärts begeistern können.“ Vorstellbar wäre beispielsweise eine „Klang-Weihnacht“, bei der die Musik mit ihren unterschiedlichen Facetten und von Profimusikern dargeboten wird. Oder eine Angebotserweiterung, die möglicherweise in Richtung Kunsthandwerk gehen könne. Noch aber ist nichts spruchreif, sondern lediglich in der Überlegungsphase.

Hieb- und stichfest sind hingegen jene Zahlen, die der frühere Geschäftsführer Dietmar Schiele für das Kalenderjahr 2017 vorlegte. In der Hauptkasse gab es mit 357,35 Euro ein kleines Defizit. Der „Punkte-Rückgabe-Boom“, ausgelöst durch das Ungültigwerden der alten Wangen-Punkte, bescherte der LG-Kasse durch die Verrechnung mit den Händler zwar ein dickes Plus, darf allerdings als „durchlaufender Posten“ nicht überbewertet werden. An die Kunden wurden 2017 exakt 182 699,42 Euro ausgeschüttet, was laut Schiele bedeutet: „Seit 2004 haben wir 1 537 817 Euro rückvergütet.“

Im Zusammenhang mit den Wangen-Punkten ermunterte Schiele die LG-Mitglieder auch, an die Möglichkeit der steuerfreien Sachzuwendung zu denken – und ihren Mitarbeitern gegebenenfalls Punkte-Gutscheine zukommen zu lassen und auch auf diese Weise Kaufkraft in Wangen zu binden.

Ausführlich ging Oberbürgermeister Lang auf die Entwicklungen in der Stadt und die geplante Händlerumfrage ein, durch die ein Meinungsbild erstellt werden soll. Er sprach vom „unsichtbaren Arbeitskräfte-Potenzial“, das unter jenen Geflüchteten schlummere, die erfolgreich an der VHS ihre Deutschkurse absolvieren ebenso wie darüber, warum es die Erhöhung der Gewerbesteuer-Hebesätze gebraucht habe.

OB Lang geht auf Verkehrsthemen ein

„Im Moment gibt es in der Stadt einige Lücken“ sagte Lang über die derzeit wieder mehr zu bekommenden gewerblichen Räume, der er aber auch Positives abgewinnen konnte: „Dadurch gibt es auch Entwicklungschancen für Talente, die hier vielleicht ihre Geschäftschance entdecken.“ Lang ging auch auf Verkehrsthemen wie die Verkehrsberuhigung in der Innenstadt und die Landesgartenschau ein. Auch sie werden Inhalt der Händlerumfrage sein. In der abschließenden Fragerunde spielte bei den LG-Mitglieder vordergründig die Parkplatzsituation eine Rolle.

Vorstandsmitglied Sebastian Scherer informierte die Versammlung über die in vier Wochen in Kraft tretende Datenschutzgrundverordnung und was von der Rechtmäßigkeit der Datenverarbeitung bis zur Minderung der absolut notwendigen personenbezogenen Daten zu tun ist.

Als dringlichste Aufgabe empfahl Vorstandsmitglied Scherer alle nach „außen sichtbaren Maßnahmen“ wie die Auftritte in digitalen Medien. Bei der abschließenden Diskussion spielten bei den Mitgliedern der Wunsch nach einheitlichen Öffnungszeiten und eine gute Beleuchtung von Geschäften und Straßen in den Abendstunden eine Rolle.