Die Wangener Stadtverwaltung erhält ein neues, zentrales EDV-Speichersystem. Als die Anschaffung Thema in der jüngsten Gemeinderatssitzung war, ging es auch um die IT-Sicherheit.

Dazu erkundigte sich Petra Krebs (GOL). Sie wollte wissen, wie sicher die städtischen Daten und Anlagen seien. Dazu Helmut Breitinger, zuständiger Fachmann im Hauptamt: „Absolute Sicherheit gibt es nicht.“ Allerdings verwies er auf den aus seiner Sicht glücklichen Umstand, dass die Wangener Verwaltung an ein kommunales Rechenzentrum angeschlossen zu sein und quasi „dahinter“ zu stehen. Auch gebe es Web-Filter und weitere interne Schutzmaßnahmen.

Hintergrund der Nachfrage von Petra Krebs waren ihr zugegangene Informationen, dass in jüngster Zeit Verwaltungen Opfer von Hacker-Angriffen geworden waren. Dazu zählte rund um den Jahreswechsel auch die Gemeinde Kißlegg (die SZ berichtete) mehrfach.

Unabhängig davon segnete der Gemeinderat den Kauf des neuen EDV-Speichersystems für knapp 3500 Euro einstimmig ab. Grund ist der Ablauf eines Leasingvertrags. Außerdem dürfte nach Darstellung des Hauptamts in diesem Jahr der Festplattenplatz ausgeschöpft sein, während zugleich das zu speichernde Datenvolumen weiter steige.

Interessant sind einige Zahlen, die sich dahinter verbergen: So sind die zurzeit elf Verwaltungsgebäude über Lichtwellen miteinander verbunden. Zusätzlich sind acht Außenstellen über ein anderes System mit der Zentrale verbunden.

Die städtische IT ist zuständig für 263 PC an Arbeitsplätzen, 23 Server und rund 100 Anwendungsprogramme. Darüber hinaus betreut sie 110 Mobilfunk- und Festnetzanschlüsse. 190 Nebenstellen sind laut Sitzungsvorlage an der zentralen Telefonanlage an neun Standorten konfiguriert.