Stadt plant Baugebiet zwischen Haid und Wittwais

Baugrund und Wohnraum sind Mangelware. Um dem zumindest etwas entgegenzusteuern, bereitet die Stadt ein neues Baugebiet auf einer Freifläche zwischen Haid und Wittwais, angrenzend an den bestehenden Parkplatz des Gesundheitszentrums. „Das kommt nächstes Jahr in die politische Diskussion“, kündigt Oberbürgermeister Michael Lang auf Anfrage der „Schwäbischen Zeitung“ an. Offen ist deshalb noch, wieviel Wohnraum dort entstehen könnte und in welcher Form.

Derzeit ragen einige Baukräne am Mittelseeweg in den Himmel über Primisweiler. Auch auf dem Ill-Beck-Gelände sind in jüngerer Vergangenheit Eigenheime entstanden. Die Beispiele zeigen: In Sachen Wohnungsbau tut sich in Wangen in bescheidenem Rahmen etwas. Dennoch ist die Situation auf dem Markt angespannt. In der ganzen Region, aber insbesondere in Wangen sind die Immobilienpreise und Mieten in den vergangenen Jahren überdurchschnittlich stark gestiegen (siehe Text unten).

Stadt hat fast alle Flächen

Eine gewisse Linderung könnte da die von der Stadt anvisierte Bebauung der Wiese zwischen Haid und Wittwais, genauer zwischen der Oder- und der Maria-Catharina-Reich-Straße, bringen. Laut Liegenschaftsamtsleiter Armin Bauser sind „mit Ausnahme eines kleinen Grundstücks“ die Flächen des fraglichen Areals im Besitz der Kommune. Demnach stünde Raum für neue Wohnäuser auf einem bis zwei Hektar zur Verfügung. „Es ist aber eine politische Entscheidung, wie groß der zu überplanende Bereich ist“, sagt Bauser. Abzuziehen seien aber in jedem Fall rund 20 Prozent des Geländes für sogenannte Verkehrsflächen.

In einer kleinen Version hält OB Michael Lang indes eine Bebauung in der Größenordnung von rund 15Plätzen für möglich. Bauser rechnet grundsätzlich mit einem Potenzial in einer Bandbreits von 15 bis 30 Einfamilienhäusern, nimmt man eine jeweilige Grundstücksgröße von rund 500 Quadratmetern als Bemessungsgrundlage an.

Dies ist allerdings nur eine Rechnung, um die Größenordnung zu verdeutlichen. Denn wegen der noch offenen politischen Entscheidung im Gemeinderat ist naturgemäß auch die Art der Bebauung unklar. Sprich, ob dort tatsächlich Einfamilienhäuser entstehen sollen oder ob die Tendenz eher in Richtung Mehrfamilienhäuser oder Ähnliches geht.

Wer sich trotz der getätigten Grundstückskäufe schnelle Abhilfe des Wohnraummangels verspricht oder selbst auf der Suche ist, sollte sich zudem in Geduld üben: Stadtplanerin Melanie Griebe spricht von einem „Zeithorizont drei Jahre plus“, für einen möglichen Baustart.

Zwar gebe es für das Gelände einen bestehenden alten Bebauungsplan. Allerdings sehe er „Gemeinbedarf“ vor. Sprich: Die Errichtung von Schulen oder Kindergärten wären beispielsweise theoretisch möglich. Für eine Wohnbebauung reicht dies als Grundlage aber nicht aus.

Das heißt: Die Stadt muss einen neuen Bebauungsplan aufstellen und auch den Flächennutzungsplan ändern. Dass dies Zeit kosten kann, hat das im zurückliegenden Sommer erschlossene Baugebiet Mittelseeweg in Primisweiler gezeigt: Dort dauerte es mehrere Jahre, ehe alle rechtlichen Hürden bis zum Baustart genommen waren.