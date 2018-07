„Stühlerücken beim FC Wangen“: Gambach und Ehinger schmeißen hin

Personeller Paukenschlag beim FC Wangen: Sowohl Geschäftsführer Thomas Ehinger als auch Vorstandsmitglied Joachim Gambach haben ihre Ämter niedergelegt. Bei Gambach nennt der Fußballclub neben der „großen zeitlichen Belastung“ als weiteren Grund für die Trennung „unterschiedliche Auffassungen in der Vereinsführung und Jugendausrichtung“.

Mit „Stühlerücken beim FC Wangen“ hat der Verein seine kurze Presseinfo vom Mittwoch überschrieben. Dahinter verbirgt sich auch der recht überraschende Rückzug von Joachim Gambach. Er war 2013 ins Präsidium gerückt und war dort seitdem für den Jugendbereich zuständig. Dort scheint es vor allem in jüngster Zeit zu so starken Differenzen mit dem restlichen Führungspersonal gekommen zu sein, dass Gambach laut eigener Aussage bereits am Freitag die Konsequenz gezogen und seinen Posten niedergelegt hat. „Ich konnte mich mit meinen Vorstellungen nicht durchsetzen“, so das Ex-Vorstandsmitglied auf SZ-Anfrage.

Gambachs Credo war immer gewesen, dass die Jugend das „Marken- und Ausrufezeichen“ eines Vereins sein solle. „Ich sehe das aber eher so, dass es beim FC in erster Linie um die Aktiven geht, die aber eigentlich das Ergebnis einer erfolgreichen Jugendarbeit sein sollten“, so Joachim Gambach. Der Nachwuchsarbeit werde seiner Meinung nach beim FC nicht die selbe Bedeutung zugemessen wie in anderen Großvereinen der Region. Über die Formulierung aus der Presseinfo hinaus, dass es „unterschiedliche Auffassungen“ bezüglich der Jugendausrichtung gegeben hat, wollte sich Präsidiumsmitglied Frauke von Klebelsberg dazu nicht äußern. Auch nicht, was mit den verschiedenen Auffassungen in der Vereinsführung konkret gemeint ist.

Wer führt den FC nach dem März 2019 weiter?

Zu den Gründen für den Rückzug von Geschäftsführer Thomas Ehinger gibt es von keiner Seite eine weitergehende Erklärung. Ehinger soll den FC aber auch künftig in den Bereichen Marketing, Internet und soziale Medien unterstützen. Die Aufgaben der beiden Ex-Führungskräfte werden die verbleibenden Vorstandsmitglieder Klaus Biedenkapp, Frauke von Klebelsberg und Klaus Kottmann kommissarisch übernehmen, teilt der Verein abschließend mit.

Dieses Präsidiumstrio hatte auf der letzten Generalversammlung bekanntlich seinen Rücktritt für die nächste Versammlung im März 2019 angekündigt. Bislang konnte man davon ausgehen, dass bis dorthin ein neuer FC-Vorstand um Joachim Gambach herum aufgebaut wird. Diese Option ist nach dessen Rücktritt aber hinfällig. „Wir überlegen uns gerade, wie es weitergeht, und sind auf der Suche nach möglichen Kandidaten“, sagt hierzu Frauke von Klebelsberg. Und: „Wir haben aber auch immer gesagt, wir lassen den FC nicht im Stich.“

Was bedeuten könnte, dass das Duo von Klebelsberg/Biedenkapp auch nach dem März 2019 den FC offiziell weiterführt. Nur Klaus Kottmann habe, so von Klebelsberg, bereits angekündigt, dass er das Präsidium definitiv verlassen wird.