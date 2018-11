Städteorchester Württembergisches Allgäu gibt Konzert

Bei der Herbstkonzertreihe des Städteorchester Württembergisches Allgäu steht neben der „Egmont“ Ouvertüre von Ludwig van Beethoven und der 4. Sinfonie von Johannes Brahms auch das selten zu hörende Doppelkonzert für Klarinette, Viola und Orchester von Max Bruch auf dem Programm, teilen die Veranstalter mit. Das Konzert in Wangen findet am Sonntag, 25. November, um 17 Uhr im Festsaal der Waldorfschule statt (Vorverkauf im Gästeamt der Stadt Wangen, Telefon 07522 / 74211).

Die Solistinnen Sandra Schmid, Klarinette und Karoline Pilz-Kurzemann, Viola, verbindet schon lange eine rege gemeinsame Kammermusiktätigkeit über die Grenze hinaus: Eine ist Schweizerin und lebt auf auf der Schweizer Seite des Rheintals, die Andere ist Österreicherin und lebt auf der Österreichischen Seite. Als Dirigent konnte der Feldkircher Jürgen Natter gewonnen werden. Natter ist Gründer und Leiter des Rheintaler Bachorchester sowie des Rheintaler Bachchor. Außerdem ist er Leiter des Lindauer Kammerchores sowie Organist an der evangelischen Kirche in Heiden. Mit den Werken von Beethoven, Bruch und Haydn steht er zum ersten Mal am Pult des Städteorchesters.

Eintrittskarten sind ab Montag, 12. November, vor Ort erhältlich: Erwachsene zahlen zwölf Euro (mit SZ-Abokarte gibt es zwei Euro Ermäßigung), ermäßigt acht Euro, JMS-Schüler sechs Euro (erhältlich nur im Vorverkauf mit JMS Gutschein), Restkarten an der Abendkasse jeweils eine Stunde vor Konzertbeginn. Außerdem gibt es eine Familienkarte zu 25 Euro diese ist aber nur an der Abendkasse erhältlich.

Weitere Konzerte sind am Freitag, 23. November, um 20 Uhr in der Leutkircher Festhalle (Vorverkauf in der Tourist-Info der Stadt Leutkirch, Telefon 07561 / 87154) und am Samstag, 24. November, um 19.30 Uhr im Isnyer Kurhaus am Park (Vorverkauf im Büro für Tourismus, Kurhaus am Park, Telefon 07562 / 975630).