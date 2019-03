Sprüchle, Musik und Geselligkeit geben sich die Ehre

Platz ist so ziemlich das Einzige gewesen, was am Weiberfasnets-Donnerstagabend nicht immer vorhanden war. Egal, ob in den traditionellen Wirtschaften, die auf den Besuch der Narren und Kapellen warten, oder in jenen Gaststätten, in denen Party und Tanz angesagt ist: Die allermeisten Wirte dürften mit dem stimmungsgeladenen Besuch ihrer Gäste beim Altstadtglonkere mehr als zufrieden sein.

Und hinein in die gute Stube: Wer glaubt, dass in eine ohnehin schon volle Weinstube („Zum Kornhausmeister“) nicht auch noch eine ganze Narrenkapelle passt, der durfte sich am Donnerstagabend eines Besseren belehren lassen. Zusammenrücken ist am Gumpige halt angesagt. Das weiß ein jeder, der sich am ersten Haupttag der Wangemer Fasnet auf den Weg macht. Nebenan, im Gasthaus Rad, brachten die Gugelnarren ihre Sprüche an Frau und Mann (siehe Auszüge), um sich dann beim Publikum zu bedanken: „Dankschee, dass ihr glosed hond – und uns‘re Späßle au verschdond!“

Viele „Cordula Grüns“

Im Rad sitzt auch eine ganze Horde an „Cordula Grüns“, jener „Dame“, die im Wiesn-Hit 2018 und nun auch der aktuellen „Fasnetshymne“ besungen wird. „Das waren aber nicht die unsrigen“, erzählte wenig später Blaue Traube-Wirtin Traudl Kresser. Mit den „unsrigen“ meint Kresser jene knapp 40-köpfige Gruppe, die schon beim Bürgerball auffiel – und am Montag beim Umzug – einschließlich Fanclub - mit dabei sein wird: „Selbstverständlich gibt es so gegen 14.30 Uhr am Umzugsende auch Selfie-Time und Autogrammstunde.“

Im Horns & Crowns, im Hinderofencafe, der Mohren-Post, im Restaurant Kreuzplatz, im Kempter und sicher noch an manch‘ anderem Ort ist Partytime. Bei manchen heißt es auch erst mal vor der Türe warten, bevor überhaupt Eintritt gewährt wird. Im Stiefel freut sich derweil die Gästeschar über das Musiktrio um Michael Hitz und auch im Ratsstüble ist der Teufel los. Apropos Teufel: Davon gab’s eine weibliche, Wangener-Amtzeller Gruppen-Version. Wangens Ex-Feuerwehr-Kommandant war mit seinen Kameraden als Mönch unterwegs und eine Gruppe um Landtagsabgeordnete Petra Krebs suchte auch in Wangen den Superstar.

Bis weit in die Nacht hinein feierten Junge und Alte, Partygänger und jene, die es lieber etwas gemütlicher haben – jeder so, wie ihm beliebt.