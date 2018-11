Ein Unbekannter hat in den vergangenen Tagen den Spielplatz in der Maria-Knöpfler-Straße mit Hakenkreuzen besprüht. Dafür verwendete der Täter laut Polizeibericht rote Sprühfarbe. Die Polizei ermittelt nun unter anderem wegen Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen gegen den Unbekannten. Zeugen wenden sich an die Polizei in Wangen unter Telefon 07522 / 9840.