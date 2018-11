Knapp 930 000 Euro haben die Leser der „Schwäbischen Zeitung“ in den vergangenen beiden Jahren für die SZ-Weihnachtsaktion „Helfen bringt Freude“ gespendet. Zugute gekommen ist dieser Betrag je zur Hälfte Flüchtlingscamps im Nordirak und lokalen Initiativen, die Projekte getreu dem Spendenmotto „Fluchtursachen bekämpfen“ weltweit unterstützen, sowie Einrichtungen der Caritas in Baden-Württemberg, die Geflüchteten beistehen. Bevor es nun in die dritte „Spendenrunde“ geht, soll nochmals auf die beiden Vorjahre zurückgeblickt werden.

Fluchtursachen vor Ort zu bekämpfen, Bildung zu fördern, für gute Bedingungen in Ländern mit entsprechenden Rahmenbedingungen zu sorgen – darum ging es in allen Projekten, die die „Schwäbische Zeitung“ in den vergangenen beiden Jahren vorstellte und ihre Leser um Unterstützung bat. Für alle acht Vereine oder Organisationen kam der „Geldsegen“ wie gerufen. „Wir haben gerade jetzt erst erfahren, dass unsere Batteriespeicher für die Solaranlage in der St. Helena Mädchenschule in Uganda nicht mehr funktionieren und ersetzt werden müssen“, erzählte beispielsweise Margret Riese, Vorsitzende des Vereins Awamu – zusammen für Uganda, bei der Spendengeldübergabe Anfang 2017. Awamu war 2016 eines von drei Projekten, das von den Spendengeldern der SZ-Leser profitierte. Mit den damals ausgeschütteten 4040 Euro je Organisation konnten – rein rechnerisch – 13,5 Speicher ersetzt werden.

Auch der 2001 gegründete Wangener Verein La Flora freute sich sehr über den hohen Betrag. „Erste Priorität haben bei uns die Grundversorgung und das Ermöglichen des Schulbesuchs“ benannte Vorsitzende Rosi Müller die Ziele jenes Vereins, der Familien mit Kindern in den Slums von Bogota/Kolumbien unterstützt. Das Weihnachtsaktionsgeld floss daher größtenteils in die berufliche Ausbildung. Mit einem kleineren Teil wurden Betten finanziert. Ebenfalls 2016 unterstützt wurde der El-Sol-Weltladen, der von Jugendlichen der Juniorenfirma des Beruflichen Schulzentrums Wangen betrieben wird. Die Schüler, die durch den Verkauf von fair gehandelten Produkten ganzjährig Menschen in benachteiligten Ländern ein menschenwürdiges Leben ermöglichen, nutzten die Spende zur Renovierung ihres Ladens am Ravensburger Tor und für die Anschaffung eines neuen Computers samt Bildschirm.

2017 entschied sich die „Schwäbische Zeitung“ Wangen, auch Projekte in den Gemeinden Kißlegg, Amtzell und Argenbühl zu unterstützten. Auch verlagsweit wuchs die Zahl der Initiativen, sodass den insgesamt 68 Gruppierungen jeweils 2550 Euro überwiesen werden konnten. Der Verein Togohilfe Wangen – Bildung als Chance verwendete diesen Betrag, um damit einen Teil der rund 4800 Euro teuren Ausstattung der Schulkantine innerhalb des Dorfentwicklungsprojekts in Timbou zu bezahlen. Der Kißlegger Freundeskreis Liweitari, der in Benin ein Ausbildungszentrum unterhält und eine Grundschule mit über 200 Schülern unterstützt, nutzte das Geld, um die dort entstehende Autowerkstatt mit einer weiteren Wand zu schließen. In berufsbildende Kurse in Machakos/Kenia steckte die Amtzeller Machakoshilfe das Spendengeld. „Ein Führerschein oder ein Computerkurs schlägt dort mit rund 500 Euro zu Buche, der Besuch des „Teacher Collage“, eines dreijährigen Studiums zum Grundschullehrer kostet 600 Euro“, sagte damals Ulrich Werner, Sprecher der Machakos. Auf diese Weise konnten also junge Kenianer ausgebildet werden.

Eng verbunden mit den Schönstatt-Missionarsschwestern in Mutumba/Burundi sind die „Helfenden Hände“ aus Argenbühl um Ferdl Rasch. Das von den Schwestern 1963 erbaute Hospital musste renoviert werden. Unter anderem war das Dach von Termiten zerfressen, die Sanitäranlagen und die Elektroanlage musste ersetzt und medizinische Geräte angeschafft werden. Das SZ-Spendengeld floss in die rund 50 000 Euro teure Renovierung.

Eng verbunden sind die Kirchengemeinde St. Martin und die Wangener Berger-Höhe-Schule mit dem Bolivien-Projekt in Independencia. „Wir wollen in die individuelle Förderung investieren und neue pädagogische Akzente setzen“, antwortete Josef Rauch auf die Frage, was mit den 2550 Euro geschehen soll, bei der Spendenübergabe im Frühjahr 2018. Das Geld, erklärte er, werde für ein Jahr Zusatzunterricht und -betreuung reichen.

SZ-Leser haben schon viel Gutes bewirkt

Die SZ-Leser haben schon 2016 und 2017 viel Gutes bewirkt. Ihr Geld kam (auch) Projekten zugute, die aus der Region heraus betreut und unterstützt werden. 2018 werden wir unseren Lesern in loser Reihenfolge und bis Dreikönig das Libanon-Projekt von fünf Gemeinden im Westallgäu (darunter auch Amtzell), die von Argenbühl aus unterstützte Missionsarbeit von Schwester Ingeborg in Indonesien, den in Indien wirkenden Kißlegger Verein Hoffnung Kindheit El Shaddei und die von Neuravensburg aus unterstützte Pater Berno-Stiftung vorstellen. Und gemeinsam mit diesen Initiativen werden wir hoffen, dass auch bei der diesjährigen Weihnachtsaktion – mit Ihrer Hilfe – wieder eine stolze Summe zusammenkommen wird, von der viele Menschen profitieren.