Spatenstich für 540 000 Euro teuren Niederwangener Turnhallen-Vereinsheim-Anbau erfolgt

Mit dem Spatenstich am Mittwoch hat die Realisierung eines großen und langjährigen Wunsches zweier Vereine ganz praktisch Gestalt angenommen. Der 540 000 Euro teure Turnhallen-Anbau, der von der Musikkapelle und der SG Niederwangen gemeinsam gestemmt wird, hat begonnen. Bis zum Frühjahr soll das Gebäude vollständig fertiggestellt sein.

100 Quadratmeter groß wird der Gymnastikraum, 40 Quadratmeter das Lager der SG Niederwangen im Untergeschoss des Gebäudes beinhalten. „Wir rechnen damit, dass wir im Herbst oder Spätherbst die Räumlichkeiten nutzen können“, sagte SGN-Vorsitzender Michael Höß. Im Geschoss darüber, welches die rund 220 Quadratmeter großen Räume der Musikkapelle beherbergen wird, dauern Bau und Ausbau etwas länger. „Bis Ende September wird der Rohbau stehen, Ende Oktober oder Anfang November wollen wir Richtfest feiern“, erläutert Roland Hasel, Projektleiter der Musikkapelle. Und betont: „Jetzt heißt es Vollgas geben.“ Ihren Einzug wird die Musikkapelle dann voraussichtlich im Frühjahr feiern können.

Das Gebäude entsteht auf Kirchengrund, der dauerhaft der Stadt in Erbpacht zur Verfügung steht. Christian Hasel, Vorsitzender der Musikkapelle, verkündete beim Spatenstich auch, dass der Proberaum nach dem langjährigen Gönner der Kapelle „Edwin-Müller-Saal“ heißen soll. Die Firma Grunwald wird gemeinsam mit der Firma Geta und der Kreissparkasse auch dafür sorgen, dass sämtliche Spenden, die auf das Spendenkonto eingehen, um jeweils 50 Prozent erhöht werden.

Als „I-Tüpfelchen der Vereinsarbeit“ bezeichnete Ortsvorsteher beim Spatenstich das Schaffen von Vereinsräumlichkeiten, die später auch von Schule und Kindergarten genutzt werden können: „Das ist schon ein Pilotprojekt, das alle Anerkennung verdient.“ Auch wenn nun das „Blickfenster vom Dorfplatz nach außen schwinde“, sei er sicher, dass es „sinnvoll zugebaut werde“.

Auch Oberbürgermeister Michael Lang lobte das Engagement der beiden Vereine. Einmalig nannte er die ganz spezielle Niederwangener Anordnung der Ortsmitte mit Rathaus, Kirche, Schule, Kindergarten und in Bälde nun auch des Vereinshauses: „Das ist etwas, was man selten so hat.“

Von den Kosten in Höhe von 540000 Euro wird – abzüglich der Zuschüsse - die Musikkapelle etwa drei Fünftel, die Sportgemeinde zwei Fünftel tragen. Christian Hasel: „Wichtig ist uns auch, dass wir ausschließlich lokale Firmen beauftragt haben oder dies tun werden.“