Spangenberg zieht 2019 nach Nürtingen

Siegfried Spangenberg verlässt zusammen mit seiner Ehefrau Bärbel im kommenden Jahr Wangen. Der langjährige Stadt- und Kreisrat der GOL beziehungsweise der Grünen werde dann nach Nürtingen ziehen, erklärte er am Montagabend im Rahmen der Gemeinderatssitzung.

Spangenberg nannte für diesen Schritt im Gespräch mit der „Schwäbischen Zeitung“ am Dienstag persönliche Gründe: Der 79-Jährige und seine ein Jahr ältere Frau wollen in die Nähe ihres Sohnes Heiner und dessen Familie ziehen. Zudem sei Nürtingen für den in Berlin lebenden Sohn Martin besser erreichbar. „Jetzt sind wir gerade noch einem Alter, wo wir den Umzug bewältigen können“, so Spangenberg, der aber bekannte, wie emotional schwer es ihm, vor allem aber seiner Frau falle, die Heimat zu verlassen.

In Nürtingen wollen die Spangenbergs in der zweiten Jahreshälfte 2019 eine altersgerechte Wohnung einer Genossenschaft beziehen, für dessen Modell der Kommunalpolitiker am Montag im Rahmen der Diskussion um das Baugebiet Haid/Wittwais auch im Rat warb. „Das kann ich mir auch für Wangen vorstellen“, so Spangenberg am Dienstag.

Der im israelischen Haifa geborene ehemalige Lehrer der Johann-Andreas-Rauch-Realschule gilt es profilierter und streitbarer Kommunalpolitiker über die Grenzen von Stadt und Landkreis hinaus. 1979 zog er erstmals in den Wangener Rat ein, damals noch für die SPD. 1981 aus der Partei wegen des Nato-Doppelbeschlusses ausgetreten, wurde Spangenberg Mitbegründer der Wangener GOL. Für die Liste und die Grünen kam er 1984 erneut in den Gemeinderat und zusätzlich in den Kreistag. In beiden Gremien war er lange Jahre Fraktionsvorsitzender seiner politischen Farben.

Den Rückzug aus den hiesigen kommunalpolitischen Gremien für 2019 hatte Spangenberg schon vor den Kommunalwahlen 2014 angekündigt.