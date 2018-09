Spätsommerliches Patrozinium in Schwarzenbach

Die Kirchengemeinde in Schwarzenbach hat am vergangenen Sonntag bei spätsommerlichen Temperaturen ihr Kirchenfest gefeiert. Pfarrer Erhard Galm begrüßte laut Veranstalter beim Festgottesdienst zu Ehren der beiden Kirchenpatrone Felix und Regula in der Pfarrkirche mit den Gemeindemitgliedern, den Fahnenabordnungen der Vereine und der großen Schar an Ministranten auch zahlreiche Mitchristen aus den umliegenden Pfarreien der Seelsorgeeinheit.

In diesem Jahr wurde der Festgottesdienst vom Musikverein Schwarzenbach unter der Leitung von Jürgen Gauß, der Organistin Ilse Mohr, dem Solotrompeter Berthold Detzel und dem Kantor Winfried Weise mitgestaltet. In seiner Predigt deutete Pfarrer Galm den Ruf Jesu in die Kreuzesnachfolge aus dem Sonntagsevangelium auf das notwendige Glaubenszeugnis der Christen in unserer Zeit. Bei seinen Dankesworten am Ende des Gottesdienstes wies Pfarrer Galm auf die Investitur des neuen Leitenden Pfarrers der Seelsorgeeinheit „An der Argen“, Matthias Hammele hin, der am nächsten Sonntag in sein neues Amt eingeführt wird.

Beim anschließenden Gemeindefest auf dem Dorfplatz vor dem Dorfgemeinschaftshaus, bei dem der Musikverein Schwarzenbach aufspielte, wurde ausgiebig gefeiert. Der Erlös kommt der Nikolauskapelle in Untermooweiler zugute.