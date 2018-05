Sozialstation St. Vinzenz feiert Maiandacht

Rund 30 Senioren sind der Einladung der Sozialstation St. Vinzenz in Wangen gefolgt und haben an der Maiandacht in der Kirche St. Martin teilgenommen. „Wir wollten unsere Kunden zusammen bringen und einen der wichtigen Eckpunkte im Jahreskreis gemeinsam begehen“, erklärt laut einer Pressemitteilung Luise Kramer vom sechsköpfigen Seelsorgeteam der Sozialstation. Dessen Aufgabe ist es, die Senioren und Kollegen in seelsorgerlichen Fragen zur Seite zu stehen. „Für uns ist Seelsorge eine der tragenden Säulen im Alltag. Deshalb nehmen wir regelmäßig an Weiterbildungen teil und haben ein Seelsorgehandbuch als Grundlage“, wird Kramer zitiert. Auch die Maiandacht habe das Seelsorgeteam gestaltet, Texte und Marienlieder ausgewählt und Rosen für die Teilnehmer organisiert. Raum für Gespräche bot das Beisammensein im Gemeindesaal, heißt es weiter. Foto: Vinzenz von Paul gGmbH