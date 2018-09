„Soziale Stadt“ in Wangen bekommt einen starken Schub

Von Schwäbische Zeitung

In den frühen Morgenstunden des Sonntags,16. September, ist die Polizei zu einem Mehrfamilienhaus in der Magdalenenstraße gerufen worden, wo ein Mann seinen Hund schwer misshandelt hatte. Nachbarn hatten die Polizei verständigt, da der Mann in der Waschküche des Hauses herumschrie und ein Hund laut jaulte, meldet die Polizei in einer Pressemitteilung.

Der 28 Jahre alte Besitzer hatte auf den einjährigen Hund mit einem massiven Holzstab eingeschlagen und ihn erheblich verletzt.