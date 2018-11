Fabian Anderhub spielt am am Freitag, 30. November, um 20.30 Uhr mit Band im Schwarzen Hasen in Beutelsau. Anderhub präsentiert Bluesrock und ist laut Ankündigung in Kanada bereits sehr beliebt. Demnach war er dort 2012 für den „Lys Blues Award“ in der Kategorie „Blues Album des Jahres“ nominiert.

Unterstützt wird Fabian Anderhub vom früheren Wishbone-Ash-Gitarristen Muddy Manninen. Außerdem spielen Jan Pyer am Bass und Stephan Grant am Schlagzeug. Infos gibt es online unter www.jazzpoint-wangen.de, Karten im Vorverkauf in der Tabakstube Wangen, Telefon 07522 / 3789.