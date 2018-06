Sommerabendkonzerte an der Eselmühle starten wieder

Das Sommerprogramm des Gästeamtes Wangen wird am Donnerstag, 7. Juni, um 20 Uhr mit den beliebten Sommerabendkonzerten an der Eselmühle eröffnet. Bis Ende August unterhalten Musikkapellen aus Wangen, den Ortschaften und dem nahen Umland jeden Donnerstagabend um 20 Uhr Gäste und Einheimische mit einer bunten Mischung an ausgewählten Stücken. Insgesamt werden es bis zum 30. August 13 Konzerte sein.

Die Konzerte können nur bei trockener Witterung stattfinden. Den Auftakt bestreitet die Musikkapelle aus Deuchelried. Außerdem spielen auf am 14. Juni die Musikkapelle Primisweiler, am 21. Juni die Musikapelle Schwarzenbach, am 28. Juni die Musikkapelle Niederwangen mit Bürgerwehr, am 5. Juli die Musikkapelle Haslach, am 12. Juli die Musikkapelle Pfärrich mit Historischer Gruppe und Gebirgstracht d‘Argentaler, am 14. Juli Sommernachtskonzert mit der Stadtkapelle, am 19. Juli spielt im Festzelt zur Eröffnung des Kinderfestes die Musikkapelle Amtzell, am 26. Juli die Musikkapelle Maria-Thann, am 28. Juli der Männerchor Röthenbach, am 2. August die Musikkapelle Wohmbrechts, am 9. August die Musikkapelle Achberg, am 16. August die Musikkapelle Leupolz, am 23. August die Musikkapelle Christazhofen und am 30. August die Musikkapelle Karsee. Ein Flyer mit einer Übersicht über alle Sommerabendkonzerte ist im Gästeamt erhältlich.