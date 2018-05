Zuerst war nur eines zu sehen, seit einigen Tagen steht fest: Das Neuravensburger Storchenpaar hat (mindestens) zwei Junge bekommen. Und: Den Tieren scheint es gut zu gehen. Diesen Eindruck hat jedenfalls Georg Heine von der Wangener Ortsgruppe des Naturschutzbunds.

Heine ist froh, dass Eltern- und Jungtiere das zurückliegende und (durch das Feuerwerk) zuweilen geräuschintensive Burgspektakulum am vergangenen Wochenende gut überstanden haben. Außerdem spiele das Wetter aktuell mit. Und: Er hält es durchaus für möglich, dass das Paar noch mehr Nachwuchs bekommen hat. Allerdings sagt er auch: „Da muss man vorsichtig sein.“

Bis dato ist 2018 offenbar generell ein gutes Jahr für die geschützte Tierart: Von keinem Nistplatz in der Region gebe es schlechte Nachrichten. Heine spricht damit auch Plätze in Kißlegg, Amtzell, Bad Waldsee und Bad Wurzach an. Offen hingegen sei lediglich die Frage, ob im Wangener Erba-Kamin genistet und gebrütet wird. Dort hineinzuschauen, sei schwierig.