So wenige Straftaten wie lange nicht im Raum Wangen

Die Zahl der Straftaten im Stadtgebiet hat sich im Vorjahr deutlich verringert und liegt damit so niedrig wie seit fünf Jahren nicht mehr. Das ist die gute Nachricht. Die weniger erfreuliche: Betrugsdelikte und Wohnungseinbrüche haben wieder zugenommen. Dennoch spricht Wangens Revierleiter Joachim Haug von einer „sicheren Region“.

1415 Straftaten in 2017 bedeuten im Wangener Stadtgebiet einen Rückgang gegenüber dem Vorjahr um gut 18 Prozent. Auch die Zahl der Diebstähle ist mit nur noch 371 (2016: 496) stark rückläufig. Das Niveau bei den für das allgemeine Sicherheitsgefühl wichtigen Einbrüchen ist jedoch etwa gleich geblieben. 22 Mal (17) stiegen Diebe in Büros ein, vier Mal (5) in Verkaufsräume, sogar elf Mal (5) in Privatwohnungen. „Von diesen Einbrüchen haben wir jedoch knapp die Hälfte aufgeklärt“, so Haug. „Normalerweise liege die Quote hier bei 20 Prozent.

Insgesamt lag die Aufklärungsquote bei Straftaten in 2017 bei 61,8 Prozent, im Vorjahr waren es jedoch 65,3 Prozent gewesen. Eine bessere Quote verhindert habe laut dem Revierleiter eine Reihe von Sachbeschädigungen. Hier stieg die Zahl von 179 auf 243, was vor allem auf einen „Serientäter“ zurückzuführen sei, der in der Innenstadt und auf dem Parkplatz 14 insgesamt rund 120 Mal Autos stark verkratzt habe. „Das liegt uns ein bisschen im Magen“, sagt Joachim Haug. „Trotz hohem Aufwand an Technik und Personal konnten wir diese Serie nicht aufklären. Die Serie hat dann aber auch im Spätsommer abrupt geendet.“

Haug beklagt fehlende Akzeptanz gegenüber Polizei

Insgesamt zurückgegangen ist die Zahl der sogenannten Rohheitsdelikte, also Körperverletzungen. Hier waren es 2017 nur noch 202 (257), davon jedoch 41 (38) gefährliche und schwere Körperverletzungen. Die Tendenz hier gehe laut Haug dazu, irgendwie eine Waffe zu gebrauchen, aus der Gruppe heraus zu agieren oder die Hilflosigkeit eine Person auszunutzen. Tendenziell eine gute Nachricht findet der Revierleiter die Tatsache, dass bei den gefährlichen und schweren Körperverletzungen die Zahl der Täter unter 21 Jahren zurückgegangen sei. „Das Vorurteil ,Jugend schlägt’ ist nicht unbedingt zu halten“, so Haug, denn die Zahl der älteren Tatverdächtigen ist hier gestiegen.

Beim Thema „Gewalt gegen Polizeibeamte“ erkennt der Revierleiter in Wangen zwar einen „erfreulichen Trend“, die Zahl der Delikte ist von 22 auf fünf zurückgegangen. Was für ihn jedoch nichts daran ändert, dass „die fehlende Akzeptanz für unsere Maßnahmen uns immer noch zu schaffen macht“. Hier trage oft auch der Alkohol dazu bei, dass „viele Menschen uns gegenüber enthemmt auftreten“.

Immer häufiger Kinder als Tatverdächtige

Gestiegen ist die Zahl der Betrugsfälle, von 136 auf 151. Ein Gutteil hiervon entfällt auf Delikte im Internet-Handel. In der Region Wangen gab es aber 2017 auch diverse Anrufe von falschen Polizisten oder von Betrügern, die den Enkeltrick versuchten. „Spektakuläre Fälle, wo Leute viel Geld verloren haben, waren aber nicht dabei“, berichtet Joachim Haug. Das Niveau bei den Rauschgiftdelikten ist mit 146 (143) etwa gleich geblieben. Mit 124 Tatverdächtigen hatte es die Wangener Polizei hier 2017 zu tun. Für Haug erwähnenswert: Darunter waren drei Kinder (bis 13 Jahre) und 29 Jugendliche (14 bis 17 Jahre), die nicht nur Drogen konsumierten, sondern teils auch Handel trieben. Auch der Anteil der tatverdächtigen Kinder insgesamt ist von 16 auf 27 in 2017 gestiegen.

Bei den insgesamt 1415 (2016: 1730) Straftaten gab es vergangenes Jahr insgesamt 697 (854) Tatverdächtige. Darunter waren 255 also knapp 37 Prozent keine deutschen Staatsbürger (397), und hierunter wiederum 106 Flüchtlinge (259). Bei letzteren lautete bei 40 Tatverdächtigen das Delikt „illegale Einreise“, 2016 lag diese Zahl noch bei 197. „Man sieht daran auch, dass mittlerweile viel weniger Flüchtlinge nach Deutschland kommen“, so Haug.

Isnyer Kreuzung ist ein Unfallschwerpunkt

Die Zahl der erfassten Verkehrsunfälle im Bereich des Polizeireviers Wangen (ohne Unfälle auf der A 96) hat von 890 (2016) auf 922 im Vorjahr zugenommen. Sowohl bei schwerem Sachschaden (244/269) als auch bei den „Kleinstunfällen“ (524/539) gab es eine Steigerung.

Dennoch sank die Zahl der Unfälle, bei denen Menschen zu Schaden gekommen sind, von 122 auf 114. Es gab im Vorjahr 114 Schwerverletzte (2016: 122) und 21 Leichtverletzte (122). Die Zahl der Verkehrstoten blieb mit einem gleich. „Das entspricht dem Landestrend mit mehr Unfällen und weniger Verletzten“, so Wangens Revierleiter Joachim Haug.

Allein neunmal gekracht hat es zwischen 2015 und 2017 an der Isnyer Kreuzung, meistens wegen Vorfahrtsverletzungen und oft bei Nacht, wenn die Ampeln ausgeschaltet sind. Dabei gab es einen Schwer- und zwölf Leichtverletzte. Mit den insgesamt neun Unfällen ähnlicher Art innerhalb von drei Jahren bildet die Isnyer Kreuzung statistisch gesehen einen Unfallschwerpunkt. „Bei dieser Art von Unfällen würde ein Kreisel grundsätzlich die Sicherheit erhöhen und den Verkehr flüssiger machen“, sagt Haug. Die Frage sei jedoch, ob ein Kreisel an dieser Stelle die Verkehrsmassen überhaupt aufnehmen könne. Auch dies lässt die Stadt derzeit im Rahmen ihres Verkehrsentwicklungskonzepts prüfen.

Übrigens: Großen Wert legten die Beamten des Wangener Reviers in 2017 auf die sogenannte „Verkehrssicherheitsarbeit“. Geahndet wurden beispielsweise 846 Mal Fahren ohne Gurt (Bußgeld jeweils 30 Euro) und 364 Mal Handynutzung am Steuer (100 Euro im Pkw, 55 Euro bei Radfahrern). Radfahrer wurden 76 Mal angezeigt oder gebührenpflichtig verwarnt. So kostet bei Rot über die Ampel Fahren in der Regel 60 Euro. Autofahrer zahlen hierfür 90 Euro und bekommen einen Punkt in Flensburg.

Wangener Revier gehört flächenmäßig zu größten

Zum Zuständigkeitsbereich des Polizeireviers Wangen gehören neben dem Stadtgebiet auch die Kommunen Isny, Kißlegg, Argenbühl, Achberg, Amtzell, Vogt, Wolfegg, Waldburg und Bodnegg. Mit einem Einzugsbereich von 507 Quadratkilometern gehört das Wangener Revier im Land flächenmäßig zu den größten. 63 Polizeibeamte kümmern sich hier um die Sicherheit. Die Straftaten haben sich in den jeweiligen Gebieten unterschiedlich entwickelt. In Wangen ging die Zahl von 2016 (1730) auf 2017 (1415) um gut 18 Prozent zurück. Auch in Isny (2017: 765/2016: 647), Achberg (49/36), Bodnegg (90/44), Vogt (162/151) und Waldburg (228/68) gab es Rückgänge. Gleich geblieben ist das Niveau in Argenbühl (70/72) und in Kißlegg (genaue Zahlen ohne Autobahn liegen hier noch nicht vor). Angestiegen ist die Zahl der Straftaten in Wolfegg (67/99) und Amtzell (105/124). Starke Abweichungen seien dadurch zu erklären, dass es in dem jeweiligen Bereich meist einzelne größere Verfahren mit einer Vielzahl von Straftaten gebe, so Wangens Revierleiter Joachim Haug.