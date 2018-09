So stehen die Wangener zur geplanten Widerspruchslösung bei der Organspende

Im Jahr 2017 sank die Zahl der Organspenden in Deutschland auf einen Tiefpunkt und das obwohl laut Gesundheitsministerium alle acht Stunden ein Patient auf der Warteliste wegen eines fehlenden Spendeorgans stirbt. Um diese Umstände zu verbessern, legte Gesundheitsminister Jens Spahn am 31. August einen neuen Gesetzentwurf vor. Bisher gilt in Deutschland die Entscheidungslösung. Das heißt, man muss seine Entscheidung zur potentiellen Spende eines eigenen Organs ausdrücklich in einem Organspendeausweis festhalten. Spahn plädiert in seinem Gesetzesvorschlag für die in vielen europäischen Ländern wie Frankreich, Italien oder Österreich bereits angewandte Widerspruchlösung. Dabei wird eine Zustimmung zur Organspende automatisch vorausgesetzt, so lange man nicht ausdrücklich „nein“ sagt. Minister Spahn fordert eine breite Debatte über Parteigrenzen hinaus: „Immerhin greift der Staat hier in die Freiheit des Einzelnen ein.“ (niko)