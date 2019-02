Skiteam des SV Falken freut sich über schneereiche Saison

Das Skiteam des SV Falken Wangen um die neuen Kursorganisatoren Nicole Spieler, Frank Forster (Bambinokurse) und Thomas Schleicher (Neujahrskurs/Snowtour) blickt auf schneereiche und gelungene Skikurse zurück. Am Jahresanfang sahen die Skifahrer den Kursen aufgrund des mangelnden Schnees besorgt entgegen, heißt es in einer Pressemitteilung. Dennoch konnte der Neujahrskurs in Riefensberg erfolgreich abgehalten werden. Noch größer war dann laut Mitteilung die Freude, als der große Schneefall einsetzte. Für die Snowtour am Samstag, 23. Februar, und Sonntag, 24. Februar, sind noch Plätze frei. Weitere Informationen und Anmeldung unter www.sv-falken.de. Foto: SV Falken Wangen