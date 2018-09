Skifahrer holen ohne Schnee Medaillen

(sz) - Zwischen den Sommerferien und dem ersten Schneetraining beginnt traditionell die Wettkampfsaison für die jungen Alpinrennläufer der Jahrgänge 2003 bis 2007. Bei vier verschiedenen Parcoursstrecken und einer Laufdisziplin messen die besten Athleten aus dem Allgäu ihre Schnelligkeit, Koordination, Kraft und Ausdauer.

Der Konditionsauftakt zählt wie ein Skirennen zur Gesamtwertung der Allgäuer Rennserien Reischmann und Lena-Weiss-Cup. In der Wangener Argensporthalle starteten 123 Athleten. In den Disziplinen Schnelligkeit, Rumpfkraft, Gleichgewicht und Schnellkraft ging es jeweils durch einen Parcours in der Halle, abschließend liefen die jungen Athleten im Ausdauerteil zwischen zwei und vier Kilometer durchs Gelände.

Aus der Reischmann-Cup-Serie für Kinder tritt der Jahrgang 2007 in der Klasse U12 an. Den Jüngsten blieb in ihrem ersten Konditionswettkampf der Kraftparcours noch erspart. Nach drei Disziplinen in der Halle ging es auf die zwei Kilometer lange Laufstrecke ins Freie. Bei den Mädchen gewann Hannah-Sophie Tschada (SCB Lindau) in ihrem ersten Test den Gesamtwettbewerb. Bei den Jungs verpasste Magnus Fäßler (SC Scheidegg) vom Regionalteam Westallgäu als Vierter nur knapp das Podest. Kassian Nagenrauft (SC Lindenberg) erreichte als 15. noch einen Punkterang.

In der U14-Klasse (Schülerwertung Lena-Weiss-Cup, Jahrgang 2005/06) gab es einen Westallgäuer Doppelsieg: Susanna Roth (SV Maierhöfen-Grünenbach) und Lennart Jauch (TSV Gestratz) setzten sich im stark besetzten Feld durch. Beide entschieden jeweils zwei Parcours für sich. Bei den Jungs wurde Nemo Bauer (SCB Lindau) Siebter, Kim-Noah Dehn (TSV Gestratz) landete auf Rang 13.

Paula Veit (SCB Lindau) erreichte in der Klasse U16 (2003/04) unter anderem durch den Sieg im Vier-Kilometer-Lauf den dritten Platz. Ihre Teamkolleginnen Viktoria Lummer (SV Maierhöfen-Grünenbach) und Elena Nausester (SC Oberstaufen) holten als Siebte und 14. erste Punkte für die Cupwertung um den Lena-Weiss-Pokal. Das schafften auch Finn Rempen (TSV Niederstaufen, Elfter), Ferdinand Ballerstedt (SV Maierhöfen-Grünenbach, 13.) und Willi Wilfert (SC Steibis-Aach, 14.).

Susanna Roth, Lennart Jauch, Nemo Bauer und Kim-Noah Dehn vom Regionalteam Westallgäu qualifizierten sich durch ihre Leistungen in Wangen für den Deutschen Schülercup und treten am kommenden Wochenende erneut an: Dann gegen die Besten aus Deutschland.