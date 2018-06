SGN-Langläufer schneiden in Leutkirch gut ab

Erneut können die Langläufer der SG Niederwangen auf ein erfolgreiches Wochenende zurückblicken. Die nahmen am SSV Cup und die VR-Talentiade teil, die konnte nach vielen Jahren von der TSG Leutkirch wieder einmal an der Wilhelmshöhe und damit direkt in der Stadt Leutkirch ausgerichtet werden konnte. Starke Schneeverwehungen hatten im Vorfeld der Skiläuferzunft harte Arbeit abverlangt.

Die Sichtung im Rahmen des Tags des Talents ist für den Nachwuchs der bis zu Zwölfjährigen stets eine neue Herausforderung. Für die SGN absolvierten diese die Brüder Timo und Florian Horelt, Jule Johmann, Jana Hartmann und Sophia Weidinger mit Bravour. Timo Horelt wurde überlegen Klassensieger, Jule Johmann kam als Zweite und nicht mal zwei Sekunden dahinter Jana Hartmann als Dritte ins Ziel. Florian Horelt als Sechster und Sophia Weidinger in ihrem ersten Rennen überhaupt als Zehnte rundeten mit sehr guten Zeiten ein gutes aus SGN-Sicht Ergebnis ab.

Annika Theobold und Tobias Horelt starteten beim SSV Cup. Derzeit befindet sich Tobias Horelt in einer überragenden Form, und er baute mit dem Sieg die Führung im SSV Cup weiter aus. Annika Theobold zeigte sich nach einer Erkältung gut erholt und ihr gelang ebenfalls mit dem dritten Platz der Sprung aufs Treppchen.

Für die beiden und ebenso für Florin Feuerstein sowie die hoffentlich dann wieder gesunde Julia Metzler geht es am Fasnetswochenende nach Oberhof zum 2. Deutschland Schüler Cup.

Vorher hoffen jedoch alle am Mittwochabend bei den Vereinsmeisterschaften mit Gästebeteiligung der SGN die Form zu testen.