SG Niederwangen feiert drei Siege in Schmalegg

Der Ravensburger Frühlingslauf hat seinem Namen alle Ehre gemacht. Bei schönstem Frühlingswetter starteten die Kinderläufe und anschließend der zehn Kilometer lange Hauptlauf in Schmalegg. Von der SG Niederwangen waren sechs Läufer am Start. Drei Altersklassensiege gab es für die SGN.

Beim 1,3 Kilometer langen Schülerlauf gewann Denise Eder die Altersklasse Jugend B mit 13 Sekunden Vorsprung vor der Zweitplatzierten in der Zeit von 5:35 Minuten. Ihre Schwester Alina Eder wurde Vierte in der Klasse Jugend A in 6:02 Minuten.

Der Hauptlauf über zehn Kilometer war ein Rundkurs bestehend aus 50 Prozent Asphalt und 50 Prozent Waldwegen. Durch die schöne Landschaft am Waldrand entlang vergaß so manch ein Läufer, dass er gerade 120 Höhenmeter absolviert hatte. 122 Männer und 53 Frauen waren in Schmalegg am Start.

Alina Eder lief direkt im Anschluss an den Schülerlauf noch beim Hauptlauf als Test über die zehn Kilometer mit. Locker durchgejoggt kam sie nach genau einer Stunde erleichtert im Ziel an. Stephanie Wunderle gelang ein zweiter Platz im Gesamtfeld der Frauen. In 44:00 Minuten kam sie als Siegerin der Altersklasse W35 ins Ziel.

Auch Tobias Zeiger, der neu im Verein der SG Niederwangen startet, positionierte sich bei den Männern ganz oben auf dem Treppchen der Klasse M45. Nach 42:58 Minuten kam Zeiger ins Ziel. Klemens Sinz, der seit diesem Jahr mit dem Lauf- und Schwimmsport begonnen hatte und im Juni seinen ersten Triathlon plant, lief die zehn Kilometer souverän durch und kam nach 47:11 Minuten als Vierter der Klasse M45 ins Ziel.

Jürgen Wunderle, der wieder mit dem Laufen angefangen hat, lief für sich ein beherztes Rennen und freute sich in Schmalegg über wichtige Wettkampfkilometer.