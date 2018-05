SG Niederwangen bietet neue Inklusionssportgruppe

Schon einmal hat die SG Niederwangen (SGN) den Versuch gestartet, gehandicapte und nicht gehandicapte Menschen in einer Sportgruppe zu vereinen. „Dieses Mal wird es klappen“, ist sich SGN-Vorsitzender Michael Höß sicher. Drei Übungsleiter sind bereits gefunden und haben ihre Fortbildungen absolviert. Und: Vom Ministerium für Soziales und Integration flossen einmalig als Anschubfinanzierung 5000 Euro aus dem Förderprogramm „Impulse Inklusion“.

„Mit dem Geld werden wir Material beschaffen und die Transportkosten der behinderten Menschen bezahlen“, sagt Michael Höß. Ein kleiner Teil der Summe wird auch in die Laufveranstaltung „Laufend Gutes tun“ fließen, bei der, früher auch noch unter anderem Namen, seit fünf Jahren die Begrifflichkeit der Inklusion sportlich mit Leben gefüllt wird. „Der Benefizlauf am 18. Mai quer durch die Gemeinde zeigt: So geht Teilhabe von Menschen mit Behinderungen“, schreibt Manne Lucha, baden-württembergischer Minister für Soziales und Integration, in seinem Grußwort für den Lauf. Er war es auch, der die Förderung in Höhe von 5000 Euro befürwortete und möglich machte. Der Benefizlauf, dessen Erlös auch 2018 wieder der Lebenshilfe Württembergisches Allgäu zugutekommen wird, ist in diesem Jahr auch so etwas wie der Auftakt zum dauerhaften Inklusionsprojekt. Die eigentliche Sportgruppe wird dann am Montag, 11. Juni, beginnen und zwischen 17 und 18 Uhr stattfinden. „Es wird ein niederschwelliges Lauf-Sportangebot werden“, erläutert Höß. Will heißen: Das Angebot aufseiten der nicht Gehandicapten richtet sich beispielsweise auch an Menschen, die sportlich weniger ambitioniert sind oder schon lange keinen Sport mehr betrieben haben.

Immer am zweiten und vierten Montag eines Monats soll künftig gemeinsam gelaufen werden. Treffpunkt ist – bei jedem Wetter _ jeweils an der Turn- und Festhalle Niederwangen „Wir hoffen natürlich, dass möglichst viele Nichtbehinderte auf diesen Zug aufspringen und dafür sorgen, dass es tatsächlich eine Integrationssportgruppe wird“, sagt Höß.

Einige Nichtbehinderte haben laut Höß bereits signalisiert, mitzumachen. Als Kosten fallen lediglich die Vereins-Mitgliedsbeiträge an. Ein „Schnuppern“ in der neuen Gruppe ist selbstverständlich und jederzeit möglich.