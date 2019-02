SFZ-Schüler feiern erfolgreiches „Jugend forscht“-Debüt

Drei Nachwuchstüftler des Wangener Schülerforschungszentrums (SFZ), dessen Schüler sich eigentlich auf die Teilnahme an den Robotics-Wettbewerben des RoboCup spezialisiert haben, haben vergangenes Wochenende beim Regionalwettbewerb von Jugend forscht im Friedrichshafener Dornier-Museum die gesamte Konkurrenz hinter sich gelassen.

Wie das SFZ mitteilt, haben Maximilian Renn, Jakob Kimpfler und Manuel Scheuerl (Johann Andreas Rauch-Schule) mit ihrem zum E-Scooter umgebauten Tretroller den ersten Platz im Fachbereich Technik der Junior-Sparte Schüler experimentieren gewonnen.

„Obwohl wir wussten, dass die Jungs großartige Arbeit geleistet haben, wollten wir im Vorfeld noch nicht an einen so großen Erfolg glauben“, sagt Betreuer und Standortleiter Berthold Bungard nach der Preisverleihung laut Mitteilung. „Schließlich war das unsere erste Teilnahme bei Jugend forscht.“

Umso größer war demnach die Freude, als die Wettbewerbsjury sich bei ihrem Rundgang beeindruckt von dem umgebauten Gefährt der erst zwölfjjährigen Nachwuchstüftler zeigte. Das Besondere: Die Jungs haben einen E-Scooter gebaut, der den europäischen Sicherheitsrichtlinien entspricht und damit auf heimischen Fußwegen fahren darf – ganz im Gegensatz zu den käuflich aus Fernost beziehbaren Fahrzeugen. Außerdem sei Ihr Gefährt mit insgesamt circa 300 Euro Materialkosten, deutlich günstiger.

Auf die Frage, ob es denn zu Unfällen bei den Probefahrten gekommen sei, antwortet Maximilian Renn laut Mitteilung: „Nur elektronische, körperlich ist niemandem etwas passiert.“

Jetzt freuen sich die drei Schüler auf den Landeswettbewerb im Mai in Balingen. Bis dahin werden Sie weiter an ihrem E-Scooter tüfteln und auch danach soll das Projekt noch nicht abgeschlossen sein. Geplant sind noch der Einbau einer Scheibenbremse und ein System, was die Bremsenergie zum Aufladen des Akkus nutzt, heißt es abschließend in der Mitteilung.