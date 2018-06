SEW-Tochter hat Platinum übernommen

Schon seit längerem hat die seit März 2014 in vorläufiger Insolvenz befindliche Platinum GmbH auf ihrer Homepage die Partnerschaft mit dem Bruchsaler Antriebsentwickler SEW Eurodrive hervorgehoben. Jetzt ist fix: Das Unternehmen in der Pfannerstraße ist endgültig unter das SEW-Dach geschlüpft. Insolvenzverwalter Holger Leichtle von Schultze und Braun hat Platinum mit Wirkung zum 1. Dezember an die SEW-Tochter Linceus verkauft, wie die Kanzlei am Donnerstag mitteilte.

„Alle 42 Arbeitsplätze sowie der Standort Wangen bleiben erhalten. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart“, heißt es in einer Mitteilung von Schultze und Braun, einer international tätigen, auf Insolvenzverwaltung spezialisierten Rechtsanwaltskanzlei.

Bei dem Unternehmen in der Pfannerstraße handelt es sich um die frühere Solarsparte von Diehl Ako. Diehl hatte diese im April 2013 an die Münchner Beteiligungsgesellschaft Mutares AG verkauft. Seither firmiert sie als Platinum. Im März 2014 kam es zur vorläufigen Insolvenz, die von Unstimmigkeiten zwischen Diehl und Mutares begleitet war. Seinerzeit waren rund 70 Menschen in der Pfannerstraße beschäftigt.

Laut Platinum-Geschäftsführer Ulrich Frank hatte der Insolvenzverwalter das Unternehmen zwischenzeitlich übernommen. Leichtle gab am Donnerstag bekannt, dass das Unternehmen seither von einer Entwicklungs- und Vertriebsgesellschaft von Wechselrichtern zu einer reinen Forschungs- und Entwicklungseinheit für SEW umgebaut worden war. Frank kündigte im Gespräch mit der „Schwäbischen Zeitung“ an, dass mit dem neuen Eigentümer bis Ende Januar auch der Unternehmensname geändert werde. Die Chefs der neuen Mutter SEW werden darüber in Kürze entscheiden.

SEW stellt elektronische Komponenten in der Antriebstechnik her, zum Beispiel für Produktionsstraßen in diversen Bereichen der Industrie.