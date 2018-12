Die Firma SET Power Systems spendet dieses Jahr zu Weihnachten 2000 Euro an die soziale Einrichtung „Kinderheim Cecilton“. Das Wangener Unternehmen unterstützt damit den Bau eines Kindergarten in Sri Lanka, heißt es in einer Pressetext. Das Spendengeld soll zudem für ein Weihnachtsfest genutzt werden, um den Kindern eine besondere Freude zu bereiten. Das Projekt liegt dem Unternehmen besonders am Herzen, da es von einem Mitarbeiter ins Leben gerufen wurde.