Seriendiebe stehlen Audi A 6 Avant

Die Polizei ermittelt gegen unbekannte Täter, die zwischen Montag, gegen 22 Uhr und Dienstag, zirka 6.45 Uhr, in der Fraunhoferstraße einen verschlossen vor einem Einfamilienhaus in einem Carport abgestellten Audi A 6 Avant stahlen. Die Polizei zählt die Tat zu einer Serie ähnlicher Diebstähle in der Region.

Demnach wurden seit Mitte Februar im Raum Tettnang, Ravensburg, Wangen und Lindau elf hochwertige Autos der Marke Audi gestohlen. Acht Wagen waren vom Typ A 6. Die Fahrzeuge hatten jeweils einen Wert von rund 50 000 Euro, so die Polizei. Bei zwei weiteren Fahrzeugen blieb es beim Versuch.

Nach bisherigen Erkenntnissen geht die Polizei davon aus, dass die Täter gut organisiert sind, über großes technisches Know-how und hochwertiges technische Equipment verfügen und die Autos zeitnah ins osteuropäische Ausland gebracht haben. Den Tatorten ist gemeinsam, dass sie jeweils in ortsrandnahen Wohngebieten lagen und die entwendeten Fahrzeuge im Freien oder unter Carports geparkt waren. Die Polizei glaubt zudem, dass die Tatorte vorher ausgekundschaftet wurden. Die Ermittlungen werden von der Kripo Friedrichshafen geführt.

Zeugen sollen sich bei der Polizei unter der Rufnummer 075 22 / 984-33 33 melden.