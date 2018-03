Schwieriges Jahr beim Haushalt in Sicht

Der Haushaltsplan 2018 der Stadt Wangen soll in der Ratssitzung am Montag, 19. Februar (18 Uhr, Rathaus), verabschiedet werden. Es ist das erste Etatwerk, das nach dem sogenannten doppischen, an die Betriebswirtschaft angelehnten Rechnungssystem konzipiert ist. Die SZ fasst wichtige Fakten des insgesamt knapp 800 Seiten umfassenden Zahlenwerks zusammen, mit einem Blick zurück und in die Zukunft.

Vor allem wegen der florierenden Wirtschaft und damit einhergehenden, sprudelnden Steuerquellen hat die Stadt Wangen zwei positive Haushaltsjahre hinter sich. In 2016 und 2017 sanken die Schulden auf ein Rekordtief (31.12.2017: etwa 3,7 Millionen Euro), gleichzeitig stieg die allgemeine Rücklage auf über zehn Millionen Euro. Nicht zuletzt, weil der Gemeinderat vergangenes Jahr eine Erhöhung von Hunde-, Grund- und Gewerbesteuer abgesegnet hat, rechnet die Verwaltung auch für das laufende Jahr mit rekordverdächtigen Einnahmen in diesem Bereich.

Trotzdem schließt der sogenannte Ergebnishaushalt 2018, der wie bei einer kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung die Erträge und Aufwendungen der laufenden Verwaltungstätigkeit zusammenfasst, mit einem Fehlbetrag von rund 110 000 Euro ab. Das hängt vor allem damit zusammen, dass die Kämmerei bei den Abschreibungen, also beim Ressourcenverbrauch, einen Wert von sieben Millionen Euro angesetzt hat. Im Finanzhaushalt, wo Ein- und Auszahlungen (unter anderem bei der Investitionstätigkeit) aufgeführt sind, steht dennoch ein Überschuss bei den Zahlungsmitteln von 3,3 Millionen Euro. Weil die Stadt jedoch im laufenden Jahr viel mehr investieren will als in den Vorjahren (insgesamt 21,6 Millionen Euro), ist eine Darlehensaufnahme in Höhe von 4,3 Millionen Euro vorgesehen. Die Schulden steigen deshalb bis zum Jahresende wieder auf mehr als 7,7 Millionen Euro. Die Liquidität (verfügbare Eigenmittel + Geldanlagen) sinkt von 11,2 Millionen Euro zum Jahresbeginn auf insgesamt 7,3 Millionen Euro zum 31. Dezember 2018.

Entspannung ab 2020 in Sicht

Die hohen Einnahmen bei der Gewerbesteuer aus 2017 (erneut rund 17 Millionen Euro) hat zur Folge, dass es zwei Jahre später, also 2019, zu deutlich geringeren Einnahmen und höheren Ausgaben beim Finanzausgleich kommt. Darum erwartet die Stadt ein finanziell schwieriges Jahr – auch weil zwei Darlehen in Höhe von knapp 1,9 Millionen Euro fällig werden. Die Folge: Wegen eines benötigten Darlehens (drei Millionen Euro) steigt der Schuldenstand auf 8,4 Millionen Euro, die Liquidität sinkt weiter auf 6,2 Millionen Euro.

Erst in den Jahren 2020 und 2021 soll sich die Haushaltslage Wangens laut Prognose der Kämmerei wieder entspannen: die verfügbaren Eigenmittel steigen dann deutlich, der Schuldenstand verringert sich wieder.