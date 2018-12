Die Togo Hilfe Wangen hat mehr als 100 Schulbänke und 200 stapelbare Stühle gespendet. Die Möbel wurden nach Fürstenfeldbruck gebracht, von wo aus sie über Rotterdam in einem Container weiter nach Lomé ins Afrikanische Togo und dann ins Landesinnere an Partnerschulen des Beruflichen Schulzentrums Wangen (BSW) gebracht werden, heißt es in einer Pressemitteilung. Ausrangiertes, gut erhaltenes und noch funktionsfähiges Klassenzimmermobiliar wurde aufgrund von Neuausstattungen der Klassenräume am BSW und an der Gemeinschaftsschule Eglofs als Spende zur Verfügung gestellt. Unterstützt wurde der Transport von der Firma GP Translog aus Wangen-Haslach. Schüler und Mitarbeitern des Argenbühler Bauhofs halfen beim Verladen der Möbel. Foto: TogoHilfe Wangen