Julia Metzler und die Brüder Timo, Florian und Tobias Horelt von der SG Niederwangen haben sich drei Klassensiege beim stark besuchten Brendschild-Pokallanglauf nahe Schönwald im Schwarzwald erlaufen. Annähernd 300 Skilangläufer waren beim 63. Brendschild-Pokallanglauf in Schönwald-Weißenbach am Start. Das Rennen wird traditionell im klassischen Stil mit Doppelstart gelaufen. Aufgrund des Schneemangels im Schwarzwald konnte nur eine 2km lange Runde präpariert werden.

Timo Horelt ging als jüngster SGN-ler auf seine 4km lange Strecke. Er konnte sich relativ schnell von seinem Mitstarter absetzen und lief sein Rennen konstant durch. Am Ende gewann er klar seine Altersklasse mit 17 Sekunden Vorsprung. Julia Metzler musste ebenfalls die 4km lange Strecke bewältigen und lief in einem guten Rennen konkurrenzlos auf den ersten Platz. Die größeren Jungen mussten 8 km laufen. Florian Horelt war mit einer guten Zeit unterwegs, verpasste aber im Wettkampfeifer den Zieleinlauf nach der viertenten Runde und kam nach einer zusätzlichen fünften Runde als Vorletzter ins Ziel. Tobias Horelt konnte sein Rennen wie geplant laufen und setzte sich ab der dritten Runde knapp an die Spitze. Mit sieben Sekunden Vorsprung gewann er vor seinem Dauerkonkurrenten Nico Fehleisen vom SC-Heubach. Zu seinem Sieg in der Altersklasse U18 kommt noch der dritte Platz in der Gesamtwertung aller Herren.

Bereits am Freitag war der Nachwuchs beim zweiten Skitty Cup in Isny am Start. Die TSG Leutkirch fand dort hervorragende Bedingungen vor und in klassischer Diagonaltechnik starteten auch alle Sportler der SGN mit gewachsten Skiern. Emilia Bachmann, Timo und Tobias Horelt, Annika Theobold erzielten Klassensiege, Florian Horelt, Jonathan und Hannah Coester sowie Fiona Hohmann erzielten Stockerlplätze, Nina Reck und Luise Stebel sammelten Punkte.