Schneebelastung ist zu hoch - Kamin stürzt in Wangen auf die Straße

In der Altstadt ist am Mittwochvormittag gegen 10.45 Uhr ein Kamin von einem Hausdach auf das Pflaster der Braugasse gestürzt. Der Grund war die hohe Schneelast. Menschen kamen nicht zu Schaden, berichtet die Polizei.

Die Stadtverwaltung nimmt den Vorfall zum Anlass, den oder die Kamine auf ihrem Gebäude zu prüfen. Grund für die Gefährdung seien die schweren Schneemassen. Sie drückten auf die Kamine und könnten diese abbrechen. Eine besondere Gefahr bilde der Schnee auf großen Dachflächen. Besonders gefährdet sind laut Stadt lange, schlanke Kamine. Im Zweifel, so rät die Stadt, sollten Betroffene einen Fachmann zu Rate ziehen.

Wenn die ersten Schneeflocken fallen, freuen sich viele Menschen über die weiße Winterlandschaft. Aber den Wintereinbruch birgt auch Gefahren. Aber warum kann Schnee so gefährlich sein?

Am Nachmittag liefen derweil in der Braugasse per Kran die Sicherungs- und Aufräumarbeiten. Dass Dachlawinen eine zunehmende Gefahr sind, zeigte sich auch wenige Meter entfernt im Adlergässle. Dort war so viel Schnee herunter gekommen, dass die Gasse abgesperrt wurde.