(jps/mag/knf) - Der Raum Wangen versinkt am Donnerstag buchstäblich im Schnee. Über aktuelle Entwicklungen des Tages gibt es hier fortlaufende Aktualisierungen.

Mehrere Veranstaltungen von Hallensperrungen betroffen

Die Stadt Wangen muss Hallen sperren. Die Sicherheit sei nicht mehr gewährleistet, hieß es am Donnerstagmittag von der Verwaltung: „Angesichts der ungewöhnlich schweren Schneelasten auf den Dächern sieht sich die Stadt Wangen im Allgäu gezwungen, aus Sicherheitsgründen einige Hallen im Stadtgebiet zu sperren.“ Ab sofort wird die Praßbergsporthalle gesperrt. Ab Freitag sind auch die Alte Sporthalle, die Argensporthalle sowie die Sporthallen in Deuchelried, in Karsee, in Neuravensburg, in Niederwangen und in Primisweiler gesperrt.

Von den Sperrungen betroffen sind die in der Praßberg-Sporthalle für Samstag geplanten Tischtennis-Mannschaftswettkämpfe, das Hallenfußballturnier des Württembergischen Fußballverbands (WfV) in der Argensporthalle am Samstag sowie die Party der Mühlenhexen, ebenfalls am Samstag betroffen. Ob das Hexenerwachen an der Eselmühle sowie der Nachtumzug dieser Wangener Narrenzunft durch die Altstadt dennoch stattfindet, ist offen. Derzeit liefen Beratungen, so Zunftmeister Floran Scharnagel.

Bereits am Mittwochabend hatte es diesbezüglich Gespräche mit der Stadt gegeben. Zu diesem Zeitpunkt waren alle Beteiligten davon ausgegangen, dass das Hexenerwachen stattfindet.

Bis auf Weiteres bleiben laut Stadt die Ebnet-Sporthalle, die Lothar-Weiß-Halle, die Berger-Höhe-Sporthalle, die Sporthalle in Leupolz und die Festhalle in Haslach geöffnet.

Unterdessen Ortschaft Karsee hat inzwischen auch wetterbedingt ihren für Freitag geplanten Neujahrsempfang abgesagt.

Schulunterricht geht auch am Freitag weiter

An den Wangener Schulen wird es auch am Freitag Unterricht geben. Dies erklärte der geschäftsführende Schulleiter und Chef der Realschule. „Höchstwahrscheinlich“ gelte dies auch am Montag. Allerdings stehe es den Schulleitern frei zu reagieren. So könnte der Unterricht frühzeitig beendet werden, sollte sich herausstellen, dass keine Busse mehr fahren.

Kloos betonte, dass in den vergangenen Tagen und am Donnerstag an der Realschule geregelter Unterricht stattgefunden habe. Alle Lehrer seien gekommen, auch jene, die etwa im bayerischen Lindenberg wohnen. Bei der vergleichsweise ruhigen Wetterlage am Mittwoch seien zudem nur wenige Schüler daheim geblieben. Am Donnerstag, als erneut starker Schneefall einsetzte, sei die Zahl fehlender Kinder angestiegen. Seinen Informationen zufolge stelle sich die Situationen an den anderen Wangener Schulen ähnlich dar. „Der Schulbetrieb ist relativ wenig beeinträchtigt“, so Kloos.

Kritik an Entbindung von Entschuldigungspflicht

In diesem Zusammenhang kritisiert der geschäftsführende Schulleiter das Regierungspräsidium Tübingen als Schulaufsicht: Die Behörde hatte zu Wochenbeginn betont, dass die Schulen im Württembergischen Allgäu (zunächst) bis einschließlich Donnerstag geöffnet blieben, allerdings auch erklärt: „Wer witterungsbedingt nicht kommen kann, gilt in der Schule ausnahmsweise als entschuldigt. Eine persönliche Entschuldigung ist nicht notwendig.“

Das Entbinden von der Entschuldigungspflicht hat Kloos an dieser Regelung gestört. Das mache die Situation schwierig und erhöhe den Aufwand. Zudem müsse die Schule den Überblick behalten, wer aus welchen Gründen nicht anwesend ist. Deshalb sei er sich mit den anderen Wangener Schulleitern einig, weiter auf Entschuldigungen zu bestehen, entsprechend sei es beispielsweise auch auf der Homepage der Realschule kommuniziert worden. Dieses Vorgehen habe geklappt: „Die Eltern sind da sehr gewissenhaft.“

Keinerlei Einwände hat Kloos hingegen beim Aufrechterhalten der Schulpflicht: „Das ist richtig, so lange es vertretbar ist.“ Und dass die Schulpflicht derzeit vertretbar ist, steht für ihn außer Frage: „Geschneit hat es vor 20 Jahren auch schon“, sagt er mit Blick auf die generellen Winterverhältnisse im Allgäu.

Kein Unterricht an Gemeinschaftsschule Argenbühl

Deutlich stärkere Auswirkungen hat der Schneefall auf den Schulbetrieb in Argenbühl: Nur 25 Kinder insgesamt aus allen Klassenstufen 1 bis 10 zusammengenommen sind am Donnerstagmorgen an der Gemeinschaftsschule in Eglofs angekommen. 90 Prozent aller Kinder schafften es nicht, da der Schulbus nicht fahren konnte. Auch in Amtzell sind Kinder teilweise nicht erschienen. Aber: Auch dort bitten Schulen darum, dass Kinder, die wegen Schnee nicht zur Schule kommen können, entschuldigt werden.

Die Eltern sollen selbst entscheiden, ob sie ihr Kind zur Schule schicken können oder nicht, sagt Maria Stemmer, Leiterin der Gemeinschaftsschule in Eglofs: „Die Schule hat offen. Wir schicken die Kinder auch nur nach Hause, wenn wir das abgesprochen haben und eine Betreuung gesichert ist“, erklärt die Rektorin. Am Mittwoch seien 70 Kinder nicht gekommen, am Donnerstag dann fast keines mehr. „Die Kinder aus Eglofs und der näheren Umgebung konnten zu Fuß zur Schule kommen, die meisten sind aber auf den Bus angewiesen“, erklärt Stemmer die leeren Klassenräume.

Da mit 25 Kindern aus allen Klassenstufen kein sinnvoller Unterricht machbar gewesen sei, seien die Schüler nach Absprache mit den Eltern alle wieder nach Hause geschickt worden. Das Kollegium sei bis 11 Uhr an der Schule gewesen. Am Freitag will die Rektorin in der Früh wieder mit dem Busunternehmen sprechen und dann auf der Homepage vermelden, ob die Busse fahren und so die Kinder wie gewohnt zur Schule kommen können, oder nicht. Wer wegen Schnee nicht zum Unterricht kommen kann, soll sich entschuldigen.

Das wünscht sich auch Sara Schmucker, Rektorin des Ländlichen Schulzentrums in Amtzell. Hier seien nicht ganz so viele Kinder dem Unterricht wegen Schnee ferngeblieben wie in Argenbühl. Der Unterricht fand normal statt.Trotzdem seien die Klassen auch hier teilweise leerer, da einige Schulbusse nicht fahren konnten. „Wenn ein Kind nicht an der Schule ankommt und wir keine Entschuldigung vorliegen haben, machen wir uns Sorgen. Gerade jetzt, da viele Äste zum Beispiel auf Wege fallen“, sagt Schmucker. Darum bitte sie alle Eltern, ihre Kinder zu entschuldigen, falls diese nicht zur Schule kommen können. Wer gesund zu Hause ist, solle dann den Tag über nutzen, um Schulaufgabe zu erledigen, „damit der Schultag nicht ganz verloren ist“. Doch auch etwas positives habe der Schnee mit sich gebracht, erzählt Schmucker: Eine Klasse habe die weiße Pracht im Schulhof genutzt und Schneemänner gebaut.

Anders als am Samstag in Neuravensburg wird der Narrensprung in Bodnegg am Sonntag wie geplant stattfinden. Die Bodnegger Narrenzunft hat beschlossen, die Veranstaltung trotz der großen Schneemassen durchzuziehen. Mitglieder und Helfer sind nun damit beschäftigt, die Ortsmitte von Schnee zu befreien. Besucher der Veranstaltung werden gebeten, wenn möglich mit öffentlichen Verkehrsmitteln anzureisen.

Notfallpläne bei der Müllabfuhr

Aufgrund der derzeitigen extremen Schneelage ist es für die Müllfahrzeuge in einigen Gemeinden im Landkreis Ravensburg nicht möglich, die Wohnstraßen zu befahren und die Abfallbehälter zu leeren, teilte das Landratsamt Ravensburg am Donnerstag mit. In diesen Fällen haben die betroffenen Haushalte die Möglichkeit, bei der nächsten Leerung die doppelte Menge an Abfall zur Abholung bereitzustellen, so die Kreisverwaltung.

Um den zusätzlichen Aufwand für die Bürger möglichst gering zu halten, hat das Abfallwirtschaftsamt des Landratsamtes kurzfristig folgende Regelung beschlossen: Der zusätzliche Hausmüll kann bei der nächsten Leerung in einem üblichen Plastiksack neben die Restmülltonne gestellt werden. Der Biomüll sollte bei der nächsten Abholung in einem Karton oder in einer reißfesten Papiertüte und das Altpapier ebenfalls in einem Karton bereitgestellt werden.

Achberg hebt Gehwegräumpflicht auf

Auch die Gemeinde Achberg reagiert auf die Schneemassen – auf ihre Weise: Wie dem Amtsblatt vom Donnerstag zu entnehmen ist, hebt die Verwaltung bis auf weiteres die Anliegerpflicht zum Freiräumen der Gehwege aus. Der Grund: Sie werden zum Deponieren des Schnees benötigt und in der kommenden Zeit durch den örtlichen Bauhof maschinell geräumt. Folge: „Die Fußgänger müssen zusammen mit den Kfz die Straßen benützen. Die Autofahrer werden um besondere Rücksicht gebeten“, heißt es in der amtlichen Mitteilung.