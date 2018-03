Schüler und Lehrer gedenken Opfern von Amokläufen

An einem normalen Mittwochmorgen, tragen die meisten Schüler und Lehrer der Heinrich-Brügger-Schule schwarz. Doch es ist kein normaler Mittwoch: Mehr als die Hälfte der Schüler trägt orangefarbene Kleidung, heißt es in einer Pressemitteilung. Damit nahm die Schule am Gedenktag für die Opfer des Amoklaufs an der Marjory Stoneman Douglas High-School in Parkland, Florida, teil. Bei dem Amoklauf wurden 17 Schüler erschossen.

Wer nichts orangefarbenes besaß, dem wurde ausgeholfen oder er besorgte sich etwas Rotes oder Gelbes. Die von der zehnten Klasse erstellten Pinnwände, informierten über die Geschehnisse, sodass sich jeder seine Meinung dazu bilden konnte, geht aus der Mitteilung der Schule weiter hervor. Die Botschaft war klar und richtete sich vor allem an die Waffenlobby in den Vereinigten Staaten von Amerika: ‚‚Wir sind für verschärfte Waffengesetze, um das Leben vieler Menschen zu retten‘‘, sagte eine Schülerin. Ein Thema, das in den vergangenen Jahren unzählige Male für Diskussionen gesorgt hat.

Die Aktion der Schüler wurde durch die Rede der Amerikanerin Emma Gonzalez und den jungen Aktivisten aus der betroffenen High-School angeregt. Das Statement der Wangener Klasse dazu: ‚‚Wir wollen unsere amerikanischen Mitschüler unterstützen.‘‘ Schon seit einiger Zeit gibt es jährlich Protestmärsche gegen Waffengewalt, deren Teilnehmer orangefarbene Kleidung tragen – eine Farbe, bei der man nicht wegsehen kann.

Die Aktionen der Schüler könnten die ersten Schritte in Richtung einer Veränderung sein. Außerdem sind sie ein gutes Beispiel dafür, dass jede Stimme zählt und jeder etwas bewegen kann.