Schüler des Spohn-Gymnasiums spenden für Valentina

Die bisher mit Abstand größte Einzelspende in Höhe von knapp 2850 Euro haben die Eltern der an Krebs gestorbenen Valentina vergangenen Freitag entgegengenommen, heißt es in einem Bericht. Die Schüler des Spohn-Gymnasium, Valentinas ehemaliger Schule, sind einen Sponsorenlauf gelaufen. Das heißt, die geleisteten Kilometer wurden von Sponsoren „vergoldet“. 50 Prozent des Ertrags wurde Stiftung Valentina zugedacht. Zuvor führten die Mitglieder der Musical AG ein selbst komponiertes Musical zum Thema Freundschaft auf. Am Ende wurde ein Foto von Valentina an die Wand projiziert mit der Überschrift: „Liebe Valentina, heute haben wir nur für Dich gespielt.“ „Das war emotional sehr bewegend“, berichten die Eltern von Valentina. Sie hatten nach dem Tod ihrer Tochter eine Stiftung zur Unterstützung der häuslichen Pflege und intensiv-medizinischen Betreuung insbesondere krebskranker oder schwerkranker Kinder und deren Familien gegründet. Foto: privat