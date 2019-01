Schüler des Rupert-Neß-Gymnasiums besuchen Set Power Systems

15 Schüler des Rupert-Neß-Gymnasiums haben gemeinsam mit ihren Lehrern Andreas Vochezer und Nico Albrecht die in Wangen-Waltersbühl ansässige Set Power Systems GmbH (SPS) besucht.

Im Rahmen einer Unternehmenspräsentation erfuhren die Gymnasiasten laut einer Pressemitteilung, wie sich das Start-Up zu einem international agierenden Technologieführer entwickelt hatte. Was macht einen Erfinder aus und wie verwandle ich eine Idee in ein erfolgreiches Unternehmen? Diesen und anderen Fragen widmete sich der Seminarkurs „Start up“ des RNG mit dem Geschäftsführer der SPS, Horst Hammerer. Er erzählte von seinen Anfängen als Entwicklungsingenieur und seinem Weg zum Gründer und Leiter des Unternehmens. Dabei erhielten die Anwesenden gute Tipps mit auf den Weg: „Seid begeistert von dem was ihr tut und seid zurückhaltend bei finanziellen Wagnissen, das ist der halbe Erfolg. Die andere – und weitaus bedeutendere – Hälfte des Erfolgsrezepts sind eure Mitarbeiter. Schart gute Leute um euch und mehr gute Leute werden folgen“, so wird Hammerer in dem Bericht zitiert.

Durch die Unterrichtsvorbereitung und den Firmenvortrag soll den Gymnasiasten das nötige Wissen zur Ausarbeitung eines Businessplans vermittelt werden. Mit diesem treten sie beim Gründerpreis der Kreissparkasse an, der für erfolgreiche Neugründungen, herausragende Unternehmen und besonders innovative Schülerideen einmal jährlich verliehen wird.