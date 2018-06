Sascha Riethbaum wird neuer MTG-Geschäftsführer

Die Frage der Nachfolge von Timo Petersen als Geschäftsführer des Großvereins MTG Wangen ist beantwortet: Sascha Riethbaum tritt ab 1. April in die Fußstapfen des Herrenbergers, den es in seine Heimat zurückzieht.

Mit Riethbaum hat die MTG nicht nur – wie gewünscht – einen Geschäftsführer gefunden, der aus der Region stammt, sondern der sogar aus Wangen kommt. Der 45-jährige Riethbaum war bisher Marketingleiter eines mittelständischen Unternehmens in Aichstetten, ist verheiratet, Vater von drei Kindern, und engagiert sich schon seit längerem in der Wangener Sportlandschaft, teilt die MTG mit. So moderierte er unter anderem die Veranstaltungen „Wangen bewegt sich“ und die städtische Sportlerehrung.

Seine Arbeit auf der MTG-Geschäftsstelle wird Sascha Riethbaum zum 1. April aufnehmen, teilt Vorstandsvorsitzender Christoph Bührer mit. Wann dieser zu seinem Stammverein VfL Herrenberg wechselt, steht allerdings noch nicht fest. Klar war bislang, dass er dort spätestens zum 1. Oktober dieselbe Position übernimmt, die er seit Dezember 2013 bei der MTG bekleidet hat.

Dass der Wechsel früher vonstatten gehen dürfte, deutet Christoph Bührer im Gespräch mit der „Schwäbischen Zeitung“ allerdings an. Wichtig ist dem MTG-Chef aber, dass Petersen Riethbaum einarbeite, ein „reibungsloser Übergang“ gewährleistet sei und er „das Gedankengut von Timo mit aufnehmen kann“. Zur Einarbeitung zählen natürlich die wichtigsten MTG-Projekte. Dazu zählt Bührer den geplanten Anbau an der Sportinsel, die laufenden Umstrukturierungen in der Jugendarbeit und beim Freizeitsport sowie die Weiterentwicklung der Zusammenarbeit mit Schulen und Kindergärten.

Laut Bührer habe sich Riethbaum in dem seit Dezember laufenden Bewerbungsverfahren gegen rund 50 Mitbewerber durchgesetzt. Zehn seien in die engere Auswahl gekommen. Für Riethbaum habe letztlich gesprochen, dass die MTG in ihm einen „Macher“ sieht, wie der Vorstandsvorsitzende sagt und entsprechende Managementqualitäten an ihm schätzt. Ausdrücklich abgegrenzt sind die Aufgaben des künftigen Geschäftsführers vom sportlichen Bereich: „Wir haben eine sehr gute sportliche Leitung und sportliches Knowhow im Haus“, so Bührer, dem allerdings ein weiterer Schwerpunkt bei der Personalauswahl wichtig war: nämlich „jemanden zu finden, der seine Wurzeln hier hat“.

Riethbaum zum Wechsel: „Das ist ein Schritt“

Mit Sascha Riethbaum ist dies gelungen. Er gibt seinen bisherigen Arbeitsplatz als Marketingleiter eines großen Spielwarenherstellers in Aichstetten auf. „Das ist ein Schritt“, sagt er – auch da er den bisherigen Job neun Jahre lang ausgefüllt hat. Dank kurzer Kündigungsfrist kann er vergleichsweise schnell bei der MTG einsteigen. Dabei bringt er „Berührungspunkte“ von der alten in die neue Aufgabe in den Bereichen Personalführung, Marketing und Öffentlichkeitsarbeit mit.

Der Wangener erklärt, dass ihn die Breite der Aufgabe reizt. Denn die MTG ist mit rund 4000 Mitgliedern und nahezu 40 Abteilungen sowie der kommerziell ausgerichteten Sportinsel nicht nur der größte Sportverein weit und breit. Zusätzlich deckt er alle Bandbreiten vom Kindersport bis zu den Senioren ab, inklusive Bereichen wie Fitness, Wellness und Gesundheit. „Wegen des demografischen Wandels ist das der Blick in die Zukunft“, sagt Riethbaum. Deswegen habe er auch nicht lange zögern müsse, als vor einiger Zeit der Anruf von MTG-Verantwortlichen kam.

Dabei weiß Riethbaum auch, dass er nicht komplett die klassische Vita von Geschäftsführern in vergleichbaren Großvereinen mitbringt. In Schulungen will er sich zusätzlich nötiges Wissen aneignen. Vor der Herausforderung jedenfalls habe er keine Angst – auch da es dort „immer um Teamleistungen“ gehe.