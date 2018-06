„Santa Lucia“ zieht Schaulustige an

Auf einem Grundstück an der Marienstraße entstand aus vielen Holzelementen das Modell einer Kapelle. Immer wieder kommen Menschen, um sich an diesem Naturkunstwerk zu erfreuen.

Die Bewohner der Marienstraße 1 in Primisweiler haben aus der Not eine viel bestaunte Tugend gemacht. Da zwei auf ihrem Grundstück befindliche Tannen vom Borkenkäfer befallen waren und gefällt werden mussten, der Bereich zur Straße hin nun aber so „unaufgeräumt“ erschien, wollten sie Abhilfe schaffen. Der alte Holzschopf, den die Tannen zuvor so schön abgedeckt hatten, blieb stehen und bildet jetzt das „Langhaus“ eines aus vielen Holzelementen geschaffenen „Kirchleins“.

Eine der Tannen, lediglich auf zweieinhalb Meter runter gekürzt, wurde zum Turm, den eine antike Küchenuhr ziert. Zu den Dingen, die den „Bauherren“ von Tag zu Tag mehr einfielen, gehörten ebenso Holzscheiben, die in der Mitte geteilt die halbgebogenen Fenster ergaben, wie das grüne Dach, das mit einem Glockentürmchen und einem Starenkasten gekrönt wurde. Durch das Anbringen einer Majolika erhielt das Kapellen-Modell auch ihren Namen: Santa Lucia.

Immer wieder kommen Menschen, um sich an dem Naturkunstwerk zu erfreuen. Dazu gehörte auch Pfarrer Francis Lubega aus Uganda, der sich nicht abgeneigt zeigte, bei seinem nächsten Primisweiler-Besuch an Ort und Stelle eine Messe zu halten.

Station an Fronleichnam?

Ernster ist schon der Vorschlag einer Mitbürgerin zu nehmen. Sie schlug vor, im Schatten der hölzernen Kirche und der sie umgebenen Bäume bei der nächsten Fronleichnamsprozession Station zu machen.