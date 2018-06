Sanierung in der Kühlaustraße läuft

Die Stadt Wangen geht die vor den Sommerferien vom Gemeinderat beschlossene Sanierung der Kühlaustraße in Primisweiler an.

Dabei wird nicht nur die Fahrbahn erneuert. Einhergehend lässt das Tiefbauamt den bislang teilweise fehlenden Gehweg anlegen. Bei der Kühlaustraße handelt es sich um die größte städtische Einzelinvestition dieses Jahres im Bereich der des Straßenerhalts. Sie beläuft sich auf etwa 230 000 Euro. In der Summe ist auch die Sanierung der Fußgängerunterführung unter der Talstraße enthalten. Ursprünglich sollte die Maßnahme über zwei Jahre laufen. Jetzt will man schon vor Einbruch dieses Winters fertig sein, so Tiefbauamtsleiter Peter Ritter. Langfristig erhofft sich die Stadt Bauplätze auf der noch nicht bebauten Seite der Kühlaustraße.