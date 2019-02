Sanierung der Wangener St. Martinskirche startet im Chorraum

Die Sanierung der St. Martinskirche hat begonnen. Sichtbar wird dies aktuell im Chorraum, dem am schlimmsten beschädigten Teil des Gotteshauses: Die beiden seitlichen Chorgestühle sind eingehaust und mit grauen Folien staubdicht abgedeckt, zudem ist der Hochaltar eingerüstet. Damit weiterhin Gottesdienste stattfinden können, wurde der Chorraum mit einem Holzpodest ins Kirchenschiff hinein verlängert. Nach dem Landschaftstreffen der Narren am Wochenende sollen die Spitzen (Fialen) des Hochaltars abgebaut und dieser zum Schutz mit Holz abgedeckt werden. Außerdem wird während der Sanierung eine Staubwand den Blick in den Chorraum verwehren, davor wird auf dem Podest ein Ersatzaltar platziert. Eine komplette Kirchenschließung wird nach derzeitigem Stand erst 2020 nötig sein, wenn es an den zweiten Bauabschnitt der Sanierung geht.