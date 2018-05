Saloniker feiern Jubiläum: „Tanzen hält jung“

Die Saloniker laden am Donnerstag, 3. Mai, wieder um 15 Uhr zum Tanzkaffee ein – es ist bereits das 25. Mal. Das Orchester feiert also ein kleines Jubiläum, teilt die Stadt mit. Wie immer gebe es dabei Leckeres aus der Konditorei zu Kaffee und Tee, serviert vom Team des St.-Ulrich-Gemeindehauses. Und Gerd Frank, der die Saloniker 2011 gegründet hat, habe sich etwas Besonderes überlegt.

„Es wird zwei neue Tanzrunden geben“, sagt Frank. „Unter den neuen Stücken sind ,Dorfschwalben aus Österreich‘ oder auch ‚Sail along silvery moon‘. Und wir werden unser Publikum mit zwölf ‚Lockvogel-Stücken‘ von den Plätzen holen.“

Das bedeutet, die Saloniker spielen lauter Stücke, die sonst am Beginn einer Tanzrunde stehen. Sie locken die Tänzer buchstäblich weg von ihren Plätzen. Fürs Auge und zum Staunen wird es an diesem Nachmittag einen besonderen Programmpunkt geben: Das Tanzpaar Patrick Dreizehnter und Jule Katz legt zur Musik der Saloniker eine Rumba und einen Jive aufs Parkett. Oberbürgermeister Michael Lang gratuliert dem Salonorchester mit einem Grußwort.

Bei jedem Termin sind etwa 100 Tänzer und Zuhörer dabei

Kann man den Tanzkaffee der Saloniker in St. Ulrich einen Selbstläufer nennen? Auf jeden Fall ist die Popularität des Orchesters und des Tanzkaffees nach Angaben der Stadt seit 2015 ungebrochen. Beim ersten Mal hätte kräftig nachgestuhlt werden müssen, weil 300 Gäste einen Platz finden wollten. Inzwischen habe sich die Schar der Tänzer und Zuhörer auf eine feste Größe von rund 100 eingependelt. Manche Gäste würden „nur“ zum Hören kommen, andere keine Runde auslassen – zum Beispiel der Damentisch um Cläre Schuhwerk und Gertud Dech.

Es sei kaum zu glaube, dass die äußerst jugendlich wirkenden Damen allesamt über 80 Jahre alt sind. „Tanzen hält jung“, antworten sie auf die Frage, wie es sein könne, dass sie so viel Lebensfreude ausstrahlen. Auch Heinz Wassner und Anton Hiller sind regelmäßige Gäste bei den Salonikern. „Die Musik ist schön zum Anhören und zum Tanzen“, werden sie zitiert.

Dass man so zwanglos einfach nachmittags kommen kann, schätzen Mechthild und Rüdiger Fuhrmann an dem Tanzkaffee, die einfach gerne tanzen.

Saloniker spielen in wechselnder Besetzung und Stärke

Die Saloniker spielen in wechselnder Besetzung und Stärke. 63 Titel in 21 Tanzrunden haben sie „drauf“. Doch das Repertoire des Orchesters ist noch viel größer, weil es oft auch in Altersheimen, bei Seniorenkaffees oder zum Beispiel bei den Eröffnungsfeierlichkeiten der Bindstraße oder – wie am kommenden Samstag,12. Mai – bei der Eröffnung der Neuen Mitte in der Erba auftritt. Allein im vergangenen Jahr kamen so 25 Engagements zusammen. „Unsere Gesamtmappe enthält 110 Stücke“, sagt Gerd Frank. Am liebsten spielen die Musiker nachmittags, denn sie sind selber im Alter zwischen Mitte 50 und Mitte 80. „Die Musik lässt vieles vergessen – auch eigene Zipperlein“, begründet Gerd Frank, warum sie alle immer gerne dabei seien.

Frank spielt in seinem Orchester Saxofon. Das Instrument habe ihm 1961 seine Großmutter gekauft. Schon als Student hatte er mit Freunden eine Band und zog mit ihnen über Dörfer um Tanzmusik zu machen, wie er heute erzählt. Während seiner Zeit als Musiklehrer dirigierte er nebenher gerne Chöre. 1995 zog er mit seiner Frau Kriemhild, die bei den Tanzkaffees immer für jahreszeitlich passende Dekoration sorgt, ins Allgäu. Mit großer Freude dirigiere er laut Pressemittielung der Stadt an der Johann-Andreas-Rauch-Realschule das Schülerblasorchester, bis er im Jahr 2000 vorzeitig in den Ruhestand ging.