Russisch-eurasisches Jazzfeeling kommt ins Allgäu

Die Deutsch-Russische Kulturbrücke Wangen-Tscheljabinsk feiert in diesem Jahr ihr fünfjähriges Bestehen. Aus diesem Anlass richtet sie zwischen dem 1. und 9. April den ersten Teil der „6. Russischen Kulturtage in Wangen“ aus. Der zweite Teil mit Dozenten und Studenten der Pädagogischen Universität Südural findet in der letzten Juniwoche statt. Zu allen Veranstaltungen ist der Eintritt frei.

Tatjana Lutsenko, Dozentin für Jazzgesang, bringt mit ihren Studenten Polina Novoselova, Iana Lobascheva, Iana Subischeva sowie Alexei Schischkanov russisch-eurasisches Jazzfeeling ins Allgäu. Sie werden begleitet von „Just friends“ mit Lothar Kraft (Piano), Stefan Sigg (Trompete), Markus Kerber (Saxofon), Klaus Bermetz (Kontrabass) und Thomas Scholz (Schlagzeug). Die Konzerte finden am Freitag, 6. April, um 20.30 Uhr im Jazz Point Wangen im Schwarzen Hasen und am Donnerstag, 5. April, um 20 Uhr auf Einladung der Volkshochschule Leutkirch im Bocksaal statt.

Angesprochen sind laut Pressemitteilung alljene, die russischer Kultur zugeneigt seien und gerne die Gelegenheit wahrnehmen würden, in direkten Kontakt mit russischen Künstlern zu treten. Im Rahmen des seit 15 Jahren bestehenden Kulturaustausches zwischen Wangen und Tscheljabinsk (Südural) kommt ein Vokalensemble des Staatlichen Kulturinstituts Tscheljabinsk mit Übersetzer und Delegationsleiter, um mit dem Jazzquintett „Just friends“ unter der Leitung von Lothar Kraft gemeinsame Konzerte zu geben. Das Konzertprogramm von „Vokal Akademia & Just Friends“ umfasst neben Jazz und Pop auch Stücke aus der russischen Musiktradition, arrangiert für Vokalensemble und Band.

Das Vokalensemble Akademia wurde im Jahre 2005 am Lehrstuhl für Orchester und Unterhaltungskunst des Staatlichen Kulturinstituts Tscheljabinsk gegründet. Das Ensemble hat in Russland mehrere Preise bei Gesangswettbewerben gewonnen und auch die einzelnen Sänger sind Preisträger als Solisten bei verschiedenen internationalen Wettbewerben, teilt der Veranstalter mit. Ein absolutes Novum werde am Samstag, 7. April, ab 19.30 Uhr geboten: Im Restaurant am Kreuzplatz in Wangen sind Sangesfreudige, aber auch Zuhörer zu einem Deutsch-Russischen Volksliederabend eingeladen. Das russische Vokalensemble Akademia zeige, dass es nicht nur jazzig sein kann, sondern auch dem Volkslied eng verbunden ist.

Eine Gesangsgruppe aus Wangen singt zwischen den russischen Darbietungen deutsche Volkslieder wie „Kein schöner Land“, „Wahre Freundschaft soll nicht wanken“, „Wenn alle Brünnlein fließen“, „Sah ein Knab ein Röslein stehn“, „Am Brunnen vor dem Tore“, „Die Gedanken sind frei“, ein Kanon-Quodlibet und weitere Volkslieder. Weltbekannte russische Volkslieder werden auch gemeinsam gesungen. Mitsingen ist ausdrücklich erwünscht. Dass die russische Delegation auch unsere Ostern mit Osterbräuchen sowie Stadt und Landschaft kennenlernen werden, ist ebenso Teil des Kulturprogramms.