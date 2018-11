Es duftet schon verlockend nach gebrannten Mandeln, wenn man derzeit am Festplatz am Milchpilz in Wangen vorbeiläuft. Denn am Wochenende 10. Und 11. November und am Montag, 12. November, ist hier der Rummel am Martinimarkt.

Mehrere Fahrgeschäfte, darunter auch ein Riesenrad, stehen schon bereit. Laut aktuellem Wetterbericht sieht es gut aus für alle, die trockenen Fußes und Kopfes Wangen mal von oben betrachten wollen. Bis zu 16 Grad und Sonne sind für das Wochenende angekündigt. Am Montag ist außerdem auch der Krämermarkt in der Altstadt von 8 bis 18 Uhr.