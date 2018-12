Roggenzeller erleben bei der Dorfweihnacht musikalische Vielfalt

Die Roggenzeller Dorfweihnacht hat schon Tradition. Am Mittwochabend strömten die Besucher in die Kirche Sankt Gallus in der kleinen Gemeinde, um sich durch das musikalische und literarische Programm das Weihnachtsfest abrunden zu lassen. Viele waren an der Gestaltung beteiligt: Angefangen bei der Musikkapelle Roggenzell unter der Leitung von Thomas Riether, über deren Blechbläserensemble (Leitung Christian Beemelmanns), deren Holzbläserensemble (Leitung Fabian Deschler), den Chor Akusstik mit Chorleiterin Beate Knill bis hin zum Kirchenchor, den Anja Strodel dirigiert, trugen alle zum weihnachtlichen Programm bei. Hinzu kam Solist Fabian Deschler. Tanja Stedel begrüßte die Roggenzeller und wünschte dem zahlreich erschienenen Publikum gute Unterhaltung. „Jeder, der in Roggenzell Musik macht, ist an der Organisation beteiligt“, erzählte sie im Anschluss, „die Fäden laufen bei Clemens Knill zusammen“. Sie selbst habe früher die Organisation übernommen, jetzt sei sie für die Auswahl der Weihnachtsgeschichte verantwortlich, die sie auch vortrug. „Was für ein Auftakt“, lobte Stedel die Musikkapelle nach dem furiosen Eingangsstück „Festival Fanfare for Christmas“. Dass die Roggenzeller auch leise Töne beherrschen, bewiesen sie mit dem zweiten Stück „Serenitiy“. Nach dem Soloauftritt von Deschler erklangen von der Empore die Stimmen des Kirchenchores. Im Anschluss erzählte Stedel eine Weihnachtsgeschichte aus dem Jahr 1946, in der eine Familie die letzte Bettwäsche gegen etwas Zucker, Mehl und Eier eintauschte, um einen Kuchen für den ersten Advent zu backen.

Besonders stimmungsvoll war der Auftritt des Holzbläserensembles, die die Zuhörer mit „Sarabande“ und „Excursion for the woodwind“ beeindruckten. Der Beitrag des Blechbläserensembles wurde durch ein Flügelhornsolo von Nikolas Nuber bereichert. Der Chor Akusstik trug traditionelle europäische Weihnachtslieder vor. Und schließlich sorgte die Musikkapelle mit „In the Christmas mood“ für richtig gute Weihnachtsstimmung. „Es ist eine Freude, Thomas Riether beim Dirigieren zuzuschauen“, sagte Stedel, und tatsächlich: Der Mann war mit ansteckender Leidenschaft bei der Sache. Doch Stedel war zu Recht auch voll des Lobes für alle anderen Akteure des Abends: „Ihr könnt stolz auf euch sein, es ist herrlich, hier zu stehen und dabei zu sein“. Zu guter letzt bat sie, das Publikum aufzustehen, um gemeinsam „Stille Nacht“ zu singen. „Das Lied feiert in diesem Jahr sein 200-jähriges Bestehen. Nachdem 1816 der Lyriker Joseph Mohr den Text geschrieben hatte, ließ er es zwei Jahre später von Franz Xaver Gruber vertonen“, erläuterte sie. Eine besondere Bedeutung erlang es am Heiligabend 1914, als es in Flandern an der Westfront des ersten Weltkrieges von gegnerischen Soldaten gleichermaßen in einer Feuerpause gesungen wurde. Seither gelte es als Weltfriedenslied und wurde 2014 in das immaterielle Weltkulturerbe aufgenommen.