RNG-ler verteilen gute Noten für das Mittagessen

Zu viel Fleisch, zu wenig Auswahl: Die Schulverpflegung kommt nicht gut weg in einer bundesweiten Studie des Ernährungsministeriums. In Wangen entscheiden Schulen und Eltern in Absprache mit der Stadt, woher sie ihr Essen beziehen. „Meist sind das regionale Betriebe und Metzgereien“, so Olivia Mayer von der Stadt. „Die steigenden Essenszahlen lassen vermuten, dass die Schüler in Wangen damit zufrieden sind.“ Ob das tatsächlich so ist? Ein Blick in die „Mensa“ des Rupert-Neß-Gymnasiums verrät mehr.

Jeden Dienstag, Mittwoch und Donnerstag um 13 Uhr wird die Stadthalle für die Schüler des Rupert-Neß-Gymnasiums zur Mensa. Vier lange Tafeln aus Holztischen zusammengestellt, nehmen dann die Hälfte der Stadthalle ein. „Uns ist ganz wichtig, dass die Kinder an Tagen mit Nachmittagsunterricht hier etwas Warmes essen können. Donnerstag ist am meisten Betrieb, da geben wir 100 Essen aus“, sagt die zuständige Lehrerin Claudia Gräßle.

An diesem Dienstag haben sich etwa 50Schüler an den Tischen in der Stadthalle versammelt. Vor allem die jüngeren Schüler aus den fünften und sechsten Klassen nehmen das Angebot an. Der 13-jährige Mathis Poggemann und seine Freunde gehören da schon zu den Großen. Alle vier haben einen Teller voll mit Spätzle und Soße vor sich stehen – das sogenannte „Menü-Spezial“. „Das gibt es jeden Tag, und es schmeckt“, erklärt Mathis. Zusätzlich stehen täglich zwei weitere Gerichte zur Auswahl. Salat ist bei jedem Essen dabei. Vorausgesetzt man will ihn. Mathis und seine Freunde verzichten. „Salat ist nicht so mein Ding“, so der 13-Jährige. Da kann auch Lehrerin Gräßle nichts machen: „Ich versuche zwar immer, ihnen das schmackhaft zu machen, aber zwingen kann ich auch niemanden.“

Eine Portion für 3,20 Euro

Anders sieht es bei Laura Baumann und ihrer Klassenkameradin Sara Netzer aus. Beide haben zum Salat gegriffen. Dazu gab es bei Laura Spaghetti mit Lachs-Soße. Das Urteil der 13-Jährigen: „Die Soße ist sehr gut. Die Nudeln sind aus Vollkorn, das finde ich nicht ganz so lecker.“ Sara ist mit ihrem Essen zufrieden. Sie hat sich für das allseits beliebte „Menü-Spezial“ entschieden. Das Essen kommt von der Metzgerei Schattmaier. Eine Portion kostet 3,20Euro. 20 Cent mehr mit Nachtisch. „Den gibt es bei uns heute in der Stadt“, sagt Mathis.

Als die Schüler die Stadthalle gegen 14 Uhr verlassen, stehen rund 15kleine Salat-Schüsselchen in der gläsernen Vitrine. Mais, Salatblätter, rote Beete – genau das, was es laut der bundesweiten Studie des Ernährungsministeriums an vielen Schulen zu wenig gibt – ist am Ende der Mittagspause zum Teil nicht in den Mündern der Schüler gelandet, sondern im Abfalleimer.